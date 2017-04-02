СМИ: в Лондоне задержали 14 человек после драки ультраправых и антифашистов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек были задержаны после столкновений ультраправых и антифашистов в ходе демонстраций в Лондоне, пишет газета Independent.
В ответ был организован еще один марш сторонников антифашистской организации Unite Against Fascism. Они назвали ультраправых "исламофобами, которых беспокоит только расизм".
Правоохранители пытались избежать столкновений между противоборствующими группами, но безуспешно. В результате в связи с "различными правонарушениями" было произведено свыше десятка задержаний.
Марш был организован после террористической атаки в Вестминстере, произошедшей на прошлой неделе. Тогда машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, а затем доехала до парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен. В теракте погибли четыре человека, были ранены 50 человек из десяти стран.