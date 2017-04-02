СМИ: в Лондоне задержали 14 человек после драки ультраправых и антифашистов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. По меньшей мере 14 человек были задержаны после столкновений ультраправых и антифашистов в ходе демонстраций в Лондоне, пишет газета Independent.

Сторонники ультраправых движений Britain First и English Defence League (EDL) собрались в британской столице в субботу на марш "против радикального исламского терроризма". Britain First сообщала о 3 тысячах желающих поучаствовать в демонстрации, но реальное количество протестующих оценивается в рамках от 100 до 250.

В ответ был организован еще один марш сторонников антифашистской организации Unite Against Fascism. Они назвали ультраправых "исламофобами, которых беспокоит только расизм".

Правоохранители пытались избежать столкновений между противоборствующими группами, но безуспешно. В результате в связи с "различными правонарушениями" было произведено свыше десятка задержаний.

Марш был организован после террористической атаки в Вестминстере, произошедшей на прошлой неделе. Тогда машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, а затем доехала до парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен. В теракте погибли четыре человека, были ранены 50 человек из десяти стран.