В Лондоне националисты подрались с антифашистами

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Полицейские задержали 14 участников столкновений между антифашистами и крайне правыми в Лондоне, сообщает The Independent.

Several arrests on Whitehall as demonstrators clash pic.twitter.com/wOQ7ZFKiqf — EJ Ward (@EJWrites1) 1 апреля 2017 г.

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Активисты британских националистических движений Britain First и EDL вышли на митинг против "радикального исламского терроризма". Несмотря на то, что в Britain First заявили о марше "трех тысяч патриотов", в реальности, по ряду оценок, количество участников акции не превысило 250 человек. Антифашистская организация Unite Against Fascism обвинила националистов в исламофобии и собрала сторонников на собственное шествие.

Полицейским, несмотря на принятые меры, не удалось предотвратить встречу участников националистического и антифашистского митингов. В результате между членами группировок произошли столкновения, пишет The Independent. Полиция задержала наиболее активных нарушителей.