В Лондоне националисты подрались с антифашистами

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Полицейские задержали 14 участников столкновений между антифашистами и крайне правыми в Лондоне, сообщает The Independent.
Several arrests on Whitehall as demonstrators clash pic.twitter.com/wOQ7ZFKiqf— EJ Ward (@EJWrites1) 1 апреля 2017 г.
Полицейским, несмотря на принятые меры, не удалось предотвратить встречу участников националистического и антифашистского митингов. В результате между членами группировок произошли столкновения, пишет The Independent. Полиция задержала наиболее активных нарушителей.