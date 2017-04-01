В Афганистане более двухсот боевиков "Талибана"* сдались властям

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 200 боевиков радикального движения "Талибан" сложили оружие и сдались властям в афганской провинции Балх на севере страны, передает агентство Синьхуа.

"Вооруженные люди присоединились к миру и процессу урегулирования в уезде Чимталь, следуя призыву губернатора", — сообщил агентству чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Среди сдавшихся также были командиры боевиков Кхан Мохаммад (Khan Mohammad) и Дава Кхан (Dawa Khan), отмечает агентство.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны десятикратно по сравнению с прошлым годом возросло влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

*Террористическая организация, запрещенная в России.