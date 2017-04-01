В Греции расследуют нападение ультраправых на студента

АФИНЫ, 1 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Студент жестоко избит в Афинах, предположительно, боевиками "штурмовых отрядов" ультраправой партии "Золотая заря", расследованием занялись представители государственной безопасности, сообщает сайт "Прото тема".
ЧП произошло в районе Ампелокипи, недалеко от центра Афин. Группа молодых людей, увидев 24-летнего студента, напала на него и избила до потери сознания. Один из жителей вызвал полицию, но к ее прибытию нападавшие разбежались. Студент госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Дело о жестоком избиении студента расследует государственная безопасность. Согласно свидетельству людей, находившихся вблизи места происшествия, преступники являются членами "Золотой зари", — пишет издание.
Издание пишет также, что напавшие являются членами "штурмовых отрядов" ультраправой партии. В таком случае речь идет о политическом преступлении.
Осенью 2013 года члены "Золотой зари" убили музыканта-антифашиста. Преступление вызвало огромный общественный резонанс. В ходе следствия выяснилось, что ультраправые располагают "штурмовыми отрядами", которые используют для подавления оппонентов. Прокурор потребовал запретить партию "Золотая заря" как преступную организацию. Судебный процесс начался в апреле 2015 года и пока не известно, когда он завершится.