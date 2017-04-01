В Греции расследуют нападение ультраправых на студента

АФИНЫ, 1 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Студент жестоко избит в Афинах, предположительно, боевиками "штурмовых отрядов" ультраправой партии "Золотая заря", расследованием занялись представители государственной безопасности, сообщает сайт "Прото тема".

ЧП произошло в районе Ампелокипи, недалеко от центра Афин. Группа молодых людей, увидев 24-летнего студента, напала на него и избила до потери сознания. Один из жителей вызвал полицию, но к ее прибытию нападавшие разбежались. Студент госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Дело о жестоком избиении студента расследует государственная безопасность. Согласно свидетельству людей, находившихся вблизи места происшествия, преступники являются членами "Золотой зари", — пишет издание.

Избиение произошло через несколько часов после того, как неизвестные разбили молотками стекла в офисе "Золотой зари" неподалеку. Однако в полиции заявляют о непричастности избитого студента к этому инциденту.

Издание пишет также, что напавшие являются членами "штурмовых отрядов" ультраправой партии. В таком случае речь идет о политическом преступлении.

Осенью 2013 года члены "Золотой зари" убили музыканта-антифашиста. Преступление вызвало огромный общественный резонанс. В ходе следствия выяснилось, что ультраправые располагают "штурмовыми отрядами", которые используют для подавления оппонентов. Прокурор потребовал запретить партию "Золотая заря" как преступную организацию. Судебный процесс начался в апреле 2015 года и пока не известно, когда он завершится.

"Золотая заря" была основана в 1980 году бывшим полицейским Никосом Михалолиакосом как ультраправая организация. Активной политической деятельностью она стала заниматься в 1990-е годы, в период обострения македонской проблемы. Партия отметилась многочисленными актами насилия в отношении мигрантов, кампаниями сбора донорской крови и оказания медпомощи "только грекам", раздачи обедов или продуктовых наборов "только грекам". "Золотая заря" постоянно проводит факельные шествия, а ее символика напоминает нацистскую времен рейха. В опросах общественного мнения ультраправые занимают прочное третье место по популярности.