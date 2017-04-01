Ополченцы соблюдают перемирие на луганском направлении, заявили силовики

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Ополченцы соблюдают режим тишины на луганском направлении в Донбассе, сообщил пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Чалый.

Ранее представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что украинские силовики неоднократно нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую ночь. Также Минобороны Украины заявило, что полуночи ополченцы 10 раз нарушили режим тишины в Донбассе.

"С ноля часов противник соблюдает режим тишины, не было зафиксировано ни одного обстрела", — сказал Чалый в субботу в эфире телеканала "112.Украина".

При этом он добавил, что за прошлые сутки на Луганском направлении было зафиксировано 18 обстрелов.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.