Ополченцы соблюдают перемирие на луганском направлении, заявили силовики

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости. Ополченцы соблюдают режим тишины на луганском направлении в Донбассе, сообщил пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Чалый.
"С ноля часов противник соблюдает режим тишины, не было зафиксировано ни одного обстрела", — сказал Чалый в субботу в эфире телеканала "112.Украина".
Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.