При сходе оползня на острове Ява могли погибнуть более 20 человек

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 20 человек могли погибнуть в результате схода оползня на индонезийском острове Ява, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, оползень сошел в субботу утром в деревне провинции Восточная Ява. Под землю ушли около 30 домов. Как сообщают свидетели, без вести пропали до 40 человек.

На месте происшествия работают спасатели, солдаты, полицейские и волонтеры, отмечает агентство.

Сезонные дожди ежегодно приводят к наводнениям и сходам оползней в Индонезии, где миллионы людей проживают в горных районах и равнинах, примыкающих к берегам рек.