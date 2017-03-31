Столтенберг прокомментировал увеличение Германией расходов на оборону

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Германия уже увеличивает расходы на оборону, и это имеет значение, учитывая размеры ее экономики, при этом все страны Североатлантического альянса поддерживают решение 2014 года об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя позицию ФРГ.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что в ФРГ нет политиков, считающих возможным увеличение военных расходов до 2% ВВП.

"Для меня важно, что все союзники принимают, понимают и соблюдают решение, принятое в 2014 году, мы начали выполнять его, а Германия начала увеличивать расходы на оборону", — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, "после нескольких лет сокращения оборонных расходов Германии мы наблюдали значительное увеличение расходов в 2016 году, они также объявили о дальнейшем увеличении немецких оборонных расходов". "Германия начала двигаться в правильном направлении, и это важно, поскольку немецкая экономика крупнейшая в Европе", — сказал генсек НАТО.