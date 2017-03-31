Столтенберг сообщил, когда альянс ратифицирует вступление Черногории в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.

"Черногория вскоре станет 29-м членом альянса, уже присутствует на заседаниях. Я приветствую ратификацию (договора о вступлении Черногории) сенатом США на этой неделе. Вступление Черногории в демократическую семью НАТО станет вкладом в стабильность региона и всей Европы. Я ожидаю, что все страны завершат ратификацию в июне", — сказал Столтенберг журналистам.