Эрдоган отменил два выступления перед референдумом из-за проблем с горлом

АНКАРА, 31 мар— РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган из-за проблем с горлом отказался от двух выступлений на митингах в преддверии предстоящего в стране 16 апреля конституционного референдума, сообщает в пятницу газета Hurriyet.

При выступлении на прошедшем накануне митинге в городе Мардин на юго-востоке Турции у президента несколько раз срывался голос.

Как сообщает газета со ссылкой на главу отделения правящей Партии справедливости и развития в восточной провинции Ван Захира Соганду, вместо намеченного на субботу выступления Эрдонана на митинге в городе Ван выступит премьер Бинали Йылдырым из-за "простуженного горла" у турецкого лидера.

Сообщается также, что запланированное на пятницу выступление Эрдогана в городе Эрзурум на северо-востоке Турции перенесено на 15 апреля.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля дату референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.