В поиске русскоязычных статистов для учений: к чему готовится НАТО?

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В РФ и на Западе отреагировали на информацию о том, что немецкое кадровое агентство Optronic HR разыскивает русскоязычных статистов для американских военных учений в ФРГ: в Москве полагают, что такой шаг может говорить о враждебных намерениях альянса по отношению к РФ, в то время как Пентагон отрицает подготовку к каким-либо действиям.

НАТО готовится к военным действиям с РФ?

Ранее информация о вакансии "статиста со знанием русского языка" для участия в тренировочных учениях армии США появилась на официальном портале Берлина. Ее подала компания Optronic HR, которая уже в течение 15 лет занимается подбором временного персонала для американских военных учений в Германии. Как говорилось в пояснении, при помощи статистов будет представлено гражданское население в регионах, охваченных кризисом, и таким образом будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, подготовка для их зарубежных миссий станет оптимальной. Суточное вознаграждение составляет от 88 до 120 евро, учения пройдут в течение двух недель на полигоне Хоэнефельс под Нюрнбергом.

Намерение НАТО и, в частности, армии США провести в Германии учения с участием русскоговорящих статистов свидетельствует о враждебных намерениях альянса по подготовке военных действий в отношении России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

"Поиск русскоязычных статистов для учений говорит о планах по подготовке солдат и офицеров к действиям на тех территориях, где русский язык является основным, а таких территорий не так много — это восточная Украина и сама Россия", — сказал он.

По словам Пушкова, НАТО держится на мифе о русскоязычной угрозе и за счет этого мифа продолжает свою экспансию. "Этими учениями НАТО и США подтверждают наши опасения относительно размещения баз реагирования в Польше, направления военной техники в страны Балтии", — отметил парламентарий.

Такой же точки зрения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Как раз очевидно: отработка возможных боевых действий против потенциального противника — России", — сказал Слуцкий РИА Новости.

По мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, планы НАТО и США провести учения в Германии с участием русскоязычных статистов являются продолжением информационной войны в отношении России с целью оказать психологическое давление на парламентариев и население своих стран для обоснования усиления НАТО в Восточной Европе.

Пентагон отрицает подготовку к действиям

Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил РИА Новости, что учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" не являются подготовкой к каким-либо действиям.

"В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях", — сказал он, комментируя появление на официальном сайте Берлина объявления о поиске русскоговорящих статистов для участия в учениях, которые пройдут с 26 апреля на полигоне Хоэнефельс близ Нюрнберга.

Он отметил, что "эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире".

Знание русского — не требование, говорят в компании

В самой компании Optronic, разместившей вакансию, заявили, что на роль статистов для американских военных учений подбираются прежде всего люди с хорошим знанием немецкого и английского языков, а знание русского является дополнительным преимуществом претендента.

"Мы ищем прежде всего игроков с хорошим немецким и английским языками. Дополнительные языковые навыки в арабском, пушту, дари, русском, польском или чешском являются преимуществом", — ответили в компании на запрос РИА Новости прокомментировать ситуацию с объявлением.

Кремль не следит



По словам представителя Optronic, в учениях в роли статистов до сих пор не принимали участия профессиональные актеры. Ранее газета taz сообщила, что в 2002 году среди статистов были замечены участники массовки из голливудского фильма "Сталинград", съемки которого велись на студии Babelsberg. В фильме они изображали "русских красноармейцев".

В Кремле не следят за возможными тренировочными учениями армии США с участием русскоговорящих статистов в Германии, для этого есть специальные службы, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле не следят, у нас есть специальные службы, есть разведка, есть военная разведка. Убежден, что они обладают всей возможной информацией", — ответил Песков на вопрос о том, следят ли в Кремле за этими учениями и набором для них русскоговорящих статистов.