В поиске русскоязычных статистов для учений: к чему готовится НАТО?

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В РФ и на Западе отреагировали на информацию о том, что немецкое кадровое агентство Optronic HR разыскивает русскоязычных статистов для американских военных учений в ФРГ: в Москве полагают, что такой шаг может говорить о враждебных намерениях альянса по отношению к РФ, в то время как Пентагон отрицает подготовку к каким-либо действиям.
НАТО готовится к военным действиям с РФ?
Намерение НАТО и, в частности, армии США провести в Германии учения с участием русскоговорящих статистов свидетельствует о враждебных намерениях альянса по подготовке военных действий в отношении России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.
"Поиск русскоязычных статистов для учений говорит о планах по подготовке солдат и офицеров к действиям на тех территориях, где русский язык является основным, а таких территорий не так много — это восточная Украина и сама Россия", — сказал он.
Такой же точки зрения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Как раз очевидно: отработка возможных боевых действий против потенциального противника — России", — сказал Слуцкий РИА Новости.
По мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, планы НАТО и США провести учения в Германии с участием русскоязычных статистов являются продолжением информационной войны в отношении России с целью оказать психологическое давление на парламентариев и население своих стран для обоснования усиления НАТО в Восточной Европе.
Пентагон отрицает подготовку к действиям
Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил РИА Новости, что учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" не являются подготовкой к каким-либо действиям.
Он отметил, что "эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире".
Знание русского — не требование, говорят в компании
В самой компании Optronic, разместившей вакансию, заявили, что на роль статистов для американских военных учений подбираются прежде всего люди с хорошим знанием немецкого и английского языков, а знание русского является дополнительным преимуществом претендента.
"Мы ищем прежде всего игроков с хорошим немецким и английским языками. Дополнительные языковые навыки в арабском, пушту, дари, русском, польском или чешском являются преимуществом", — ответили в компании на запрос РИА Новости прокомментировать ситуацию с объявлением.
Кремль не следит
В Кремле не следят за возможными тренировочными учениями армии США с участием русскоговорящих статистов в Германии, для этого есть специальные службы, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле не следят, у нас есть специальные службы, есть разведка, есть военная разведка. Убежден, что они обладают всей возможной информацией", — ответил Песков на вопрос о том, следят ли в Кремле за этими учениями и набором для них русскоговорящих статистов.