В Казахстане из-за поломки спутника остановилась работа ТВ-операторов

АЛМА-АТА, 31 мар – РИА Новости, Михаил Егорин. Работа 13 операторов телевидения и связи приостановлена в Казахстане из-за нештатной ситуации с телекоммуникационным спутником KazSat-2, сообщила в пятницу пресс-служба АО "Республиканский центр космической связи" (РЦКС).

Ранее пресс-секретарь РЦКС Сара Нургалиева сообщила РИА Новости, что сигнал со спутника пропал и специалисты ведут работу по его восстановлению.

В распространенном пресс-релизе РЦКС уточняется, что в пятницу в 05.22 мск была зафиксирована нештатная ситуация с космическим аппаратом KazSat-2, в результате которой временно потеряно управление спутником. "По состоянию на 31 марта, ресурсами космического аппарата "KazSat-2" пользуются 13 операторов связи и телевещания Республики Казахстан, работа которых в настоящее время приостановлена", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, на данный момент специалисты Центра космической связи проводят все необходимые мероприятия по скорейшему восстановлению штатной эксплуатации спутника и работы сетей операторов связи и телерадиовещания.

Спутник связи и вещания создан по заказу АО "РЦКС" российским предприятием ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" совместно с компанией Thales Alenia Space (Италия). Он был выведен на орбиту 16 июля 2011 года с помощью ракеты-носителя "Протон". Спутник успешно прошел летно-конструкторские и зачетные функциональные проверки, а 25 ноября 2011 года была осуществлена передача прав собственности от разработчика системы KazSat-2 заказчику — АО "Республиканский центр космической связи".

Спутник KazSat-2 предназначен для предоставления услуг электронного правительства, телерадиовещания, телефонии, передачи данных, услуг мультимедиа, подвижной связи. Зона его обслуживания включает всю территорию Казахстана, страны Центральной Азии, северо-запад Китая, Монголии, центральную часть России, страны Закавказья, часть Украины и Белоруссии.