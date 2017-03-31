Китай надеется на полный успех предстоящего визита Си Цзиньпина в США

ПЕКИН, 31 мар – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай надеется, что предстоящий визит председателя КНР в США получится успешным и определит дальнейший вектор развития двусторонних отношений, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан.

Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в резиденции Трампа в Мар-о-Ларго (штат Флорида) 6-7 апреля.

"Это первая встреча лидеров двух стран после прихода новой администрации в США… Обе стороны надеются, что этот визит получится абсолютно успешным, определит вектор развития китайско-американских отношений в новую эпоху, поможет достижению больших результатов в двусторонних отношениях", — заявил на брифинге Чжан Цзэгуан.

Китайский замминистра также подчеркнул, что в условиях глубоких сложных изменений, которые происходят в мировой обстановке, эта встреча будет иметь крайне важное значение для содействия миру, стабильности и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Главы двух государств проведут обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке дня, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес. Чжан Цзэгун также добавил, что встреча поможет укрепить уровень двустороннего взаимодоверия и расширить сотрудничество в различных сферах. Как ранее сообщал Белый дом, лидеры стран обсудят вопросы, связанные с международной безопасностью и двусторонними отношениями. Заместитель министра иностранных дел Ван Чао в свою очередь сообщил, что во время визита стороны опубликуют совместное заявление, в котором формально подтвердят статус нового типа двусторонних отношений, который был согласован в 2013 году.

В четверг Трамп в Twitter заявил, что встреча с председателем Си Цзиньпином будет "очень сложной". Чжан Цзэгуан оставил без прямого ответа просьбу прокомментировать, не скажется ли эта фраза президента Трампа на предстоящей встрече. "Мы придаем важное значение предстоящей встрече. В настоящее время ведем подготовительную работу, для того чтобы визит получился успешным", — сказал Чжан Цзэгуан.

Китайский дипломат также не стал комментировать вопрос о том, не опасается ли китайская сторона, что Трамп может создать неловкую ситуацию и оскорбить председателя Си Цзиньпина. "Я не хотел бы делать комментариев по деталям, скажу, что стороны придают крайне важное значение этой встрече", — сказал он.

В ходе визита Си Цзинпьина будет сопровождать его супруга Пэн Лиюань, которая вместе с ним будет присутствовать на приветственном вечере от имени Дональда Трампа и Меланьи Трамп.