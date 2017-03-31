Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет "очень сложной"

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином будет "очень сложной".

"Встреча с Китаем на следующей неделе будет очень сложной в том, что мы больше не можем иметь огромный торговый дефицит и потерю рабочих мест. Американские компании должны быть готовы искать другие альтернативы", — заявил Трамп в микроблоге Twitter.

The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 марта 2017 г.

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Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Китай за его валютную и экономическую политику, которая, по словам Трампа, невыгодна американским производителям.

Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в резиденции Трампа в Мар-о-Ларго (штат Флорида) 6-7 апреля. Как ранее сообщал Белый дом, лидеры стран обсудят вопросы, связанные с международной безопасностью и двусторонними отношениями.