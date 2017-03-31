СМИ: президент ЮАР сместил с должности министра финансов страны

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президента ЮАР Джейкоб Зума сместил с должности министра финансов страны Правина Гордана в рамках перестановки в кабинете министров, передает телеканал eNCA.

По данным телеканала, официальное объявление относительно перестановки в кабинете министров президент сделает сегодня.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в правящей партии сообщило, что Зума рассматривает возможность покинуть пост в 2018 году, до окончания своего президентского срока, при условии, что министр финансов страны Правин Гордан немедленно уйдет с должности. Чтобы реализовать план, президент должен будет достичь соглашения с оппонентами в рядах правящего Африканского национального конгресса (АНК). По данным источника, на съезде АНК в декабре будет рассматриваться вопрос о смене руководителя партии.

В ноябре 2016 года оппозиционный Демократический альянс потребовал возбудить уголовное дело против президента Южноафриканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы в связи с подозрениями в коррупции. Ранее парламент рассматривал вопрос о вынесении вотума недоверия президенту, но по итогам обсуждения отказался от этой меры.

В последнее время правящая партия испытывает давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к президенту Джейкобу Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.