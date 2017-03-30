Народы Аляски считают, что Россия больше Америки уважала их культуру

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Культуре коренных народов Аляски был нанесен урон после того, как Россия продала регион Америке, заявил в комментарии Deutschlandfunk представитель алеутов Итан Петтикрю, сотрудник культурного центра в Анкоридже.

"Русские помогали нам с нашими языками, у нас были типографии, книги, школы. Наше население могло читать и писать по-русски и на наших языках", — отметил он.

"Когда после продажи представитель американцев посетил наши школы, он сказал: "Теперь только английский и только англоговорящие учителя". Американцы были одержимы тем, что язык должен быть только один. Они хотели изгнать из нас туземцев и русских", — рассказал Петтикрю.

150 лет назад 30 марта Россия заключила с Соединенными Штатами Америки договор о продаже Аляски. По решению императора Александра II в 1867 году регион продали за 7,2 миллиона долларов золотом.