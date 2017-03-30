История продажи Россией Аляски США в 1867 году

30 марта (18 марта по старому стилю) 1867 года был подписан Договор о продаже Россией полуострова Аляска Соединенным Штатам Америки.

Русские поселенцы появились на Аляске примерно в середине XVII века, а, возможно, и несколько раньше. Первыми из русских людей, открывших в 1732 году северо-западные берега Америки, чьи имена стали известны, были моряки бота "Гавриил" под командованием подштурмана Ивана Федорова и геодезиста Михаила Гвоздева.

Новые территории стали осваиваться частными компаниями, русскими промышленниками и путешественниками, а также правительственными экспедициями. В 1799 году специально для этих целей была учреждена Российско-американская компания (РАК).

В начале XIX века Аляска приносила доход Российскому государству в основном за счет пушной торговли на Тихоокеанском севере. Однако в ходе боевых действий на Дальнем Востоке в период Крымской войны стало очевидным, что расходы на содержание и защиту столь отдаленной и уязвимой с геополитической точки зрения территории будут перевешивать потенциальную прибыль.

Впервые идея о продаже Аляски в строго секретной форме была высказана генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским накануне Крымской войны 1853-1856 годов. Весной 1853 года Муравьев-Амурский представил императору Николаю I записку, в которой подробно изложил свои взгляды о необходимости укрепления позиций России на Дальнем Востоке и важности тесных отношений с Соединенными Штатами.

Его рассуждения сводились к тому, что вопрос об уступке Соединенным Штатам русских заокеанских владений рано или поздно будет поставлен, и защитить эти отдаленные территории Россия не сможет. Русское население на Аляске составляло тогда, по разным подсчетам, от 600 до 800 человек. Креолов насчитывалось около 1,9 тысячи, алеутов — немногим менее 5 тысяч. На этой территории проживало 40 тысяч индейцев-тлинкитов, которые не считали себя подданными России. Для освоения территории площадью более 1,5 миллиона квадратных километров, столь отдаленной от остальных российских земель, русских было явно недостаточно.

Власти в Санкт-Петербурге отнеслись к записке Муравьева весьма одобрительно. Предложения генерал-губернатора Восточной Сибири по укреплению позиций империи в Приамурье и на острове Сахалин были детально изучены с участием генерал-адмирала, великого князя Константина Николаевича и членов правления Российско-американской компании. Одним из конкретных итогов этой работы было повеление императора от 23 апреля (11 апреля по старому стилю) 1853 года, разрешавшее Российско-американской компании "занять остров Сахалин на тех же основаниях, как она владела другими землями, упомянутыми в ее привилегиях, с тем чтобы не допускать на Сахалине никаких иностранных заселений".

Главным сторонником продажи Русской Америки выступал младший брат Александра II великий князь Константин Николаевич. Общее состояние финансов России, несмотря на проводившиеся в стране реформы, ухудшалось, и казна нуждалась в иностранных деньгах.

Переговоры о приобретении Аляски у России начались при президенте Эндрю Джонсоне (1808-1875) по настоянию государственного секретаря Уильяма Сьюарда. В декабре 1866 года на особом заседании в парадном зале министерства иностранных дел России, проходившем при участии императора Александра II, великого князя Константина, министра иностранных дел Александра Горчакова, министра финансов Михаила Рейтерна, управляющего морским министерством Николая Краббе и посланника в Вашингтоне Эдуарда Стекля, было принято решение о продаже российских владений в Северной Америке. 30 марта (18 марта по старому стилю) 1867 года был подписан договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов (11 миллионов царских рублей).

18 октября (6 октября по старому стилю) 1867 года состоялась официальная церемония передачи Аляски. В столице русских поселений в Северной Америке Новоархангельске (ныне город Ситка) под артиллерийский салют и при параде военных двух стран был спущен российский флаг и поднят американский.

Летом 1868 года российский поверенный в делах в Вашингтоне барон Эдуард Стекль получил в казначействе Североамериканских Соединенных Штатов чек на 7,2 миллиона долларов. Эта финансовая операция поставила точку в крупнейшей в мировой истории сделке по продаже территориальных владений.

В числе уступленных по договору Россией Соединенным Штатам территорий на Североамериканском континенте и в Тихом океане были: весь полуостров Аляска (по линии, проходящей по меридиану 141º западной долготы), береговая полоса шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской Колумбии; архипелаг Александра; Алеутские острова с островом Атту; острова Ближние, Крысьи, Лисьи, Андреяновские, Шумагина, Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более мелкие острова; острова в Беринговом море — Св. Лаврентия, Св. Матвея, Нунивак; острова Прибылова. Вместе с территорией Соединенным Штатам передавалось все недвижимое имущество, все колониальные архивы, официальные и исторические документы, относящиеся к передаваемым территориям.

Большинство исследователей сходятся на том, что договор о продаже Аляски был взаимовыгодным результатом осуществления американских геополитических амбиций и основанного на трезвом расчете решения России сосредоточить усилия на освоении Приамурья и Приморья, присоединенных к Российской империи в 1860 году.

В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей.

В Сенате развернулась дискуссия, так как часть сенаторов считали, что после завершения разрушительной гражданской войны такая покупка тяжела для бюджета США. Выяснилось, что оплата будет осуществляться через личный счет Стекля.

Однако 37 голосами против 2 договор был ратифицирован. Когда на Аляске были обнаружены золото и богатые минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

Cамо наименование Аляска появилось при прохождении договора о покупке через Сенат США. Тогда сенатор Чарльз Самнер в своей речи в защиту приобретения новых территорий, следуя традициям коренного населения Алеутских островов, дал им новое наименование — Аляска, т.е. "Большая земля".

В 1884 году Аляска получила статус округа, в 1912 году — статус территории США. В 1959 году Аляска стала 49-м штатом Соединенных Штатов.

18 октября, в день официальной передачи Аляски, в США отмечается "День Аляски" (Alaska Day).

В самом штате официальным праздником считается день подписания Договора — 30 марта. Этот день именуется Днем Сьюарда (Seward's Day) и отмечается в последний понедельник марта.

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