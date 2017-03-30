Коалиция во главе с США заявила об убийстве главного пропагандиста ИГ*

ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Главный пропагандист "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) Ибрагим аль-Ансари и четверо связанных с ним террористов убиты в Ираке в результате авиаудара антитеррористической коалиции во главе с США 25 марта, сообщил представитель коалиции Джозеф Скрокка в рамках брифинга для журналистов.

"Ибрагим аль-Ансари из ИГ, пропагандистский чиновник, и четверо его сообщников были убиты авиаударом коалиции 25 марта в Ираке в эль-Кайме ", — сказал Скрокка репортерам.

* Террористическая организация, запрещенная в России