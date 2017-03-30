Верховный суд Венесуэлы лишил парламент законодательной власти

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны, который находится под контролем у оппозиционной национальной ассамблеи, передает агентство Франс Пресс.

"Пока национальная ассамблея будет вне закона, функции парламента будут исполняться напрямую этой конституционной палатой (верховного суда)", — цитирует агентство постановление суда.

По данным агентства, венесуэльская оппозиция отвергла такое решение суда, назвав его "неконституционным".

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента, никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями сейчас нет. Президент Николас Мадуро ранее обвинял оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства. В начале января оппозиционный парламент признал Мадуро отсутствующим на своем посту, однако позднее верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными.

В Венесуэле отмечается дефицит ряда товаров на фоне галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.