Генсек НАТО приветствует обсуждение Турцией и США борьбы с ИГ*

БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует обсуждение главами МИД Турции и США мер по борьбе с запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

"Я не буду вдаваться в оперативные детали кампании, которая проходит на севере Сирии. Я приветствую факт того, что два союзника – Турция и США – обсуждают то, как лучшим образом бороться с ИГ", — сказал Столтенберг журналистам, комментируя переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США.

В четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон, находящийся с визитом в Анкаре, встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и обсудил с ним борьбу с террористической группировкой ИГ. Он, в частности, заявил журналистам, что Турция и США ведут переговоры о разных вариантах создании зон стабилизации в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.