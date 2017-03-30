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В мире

Со щитом или на щите: чем закончилась турецкая авантюра в Сирии

18:3130.03.2017
6112289
Операция Щит Евфрата
© AFP 2017/ Rafat Ahmad

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Турция объявила о завершении операции "Щит Евфрата". Вопрос: стоила ли игра свеч?

Официальная Анкара, конечно, рапортует о полном и безоговорочном успехе. "В результате проведения спецоперации удалось освободить более двух тысяч квадратных километров на севере Сирии. В данный момент в освобожденные населенные пункты начали возвращаться местные жители, а контроль над территорией передан Сирийской свободной армии", — заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Однако успех измеряется не размером захваченной территории, а выполнением целей, поставленных перед началом операции.

Курды — при своих

Турецкие войска при содействии отрядов так называемой Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию Щит Евфрата. Архивное фото
© AFP 2017/ Nazeer al-Khatib
Турция объявила об успешном завершении операции "Щит Евфрата" в Сирии
Некоторые цели Анкара выполнила. Например, отбросила войска ИГ* от турецких границ.

Еще одной важной целью стал подъем рейтинга Эрдогана. Турецкому президенту предстоит важнейший в его политической карьере конституционный референдум, по итогам которого он либо станет президентом с крайне широкими полномочиями (фактически султаном), либо продемонстрирует свою слабость и будет вынужден отбиваться от осмелевших противников как внутри страны, так и извне.

Без сомнения, военные победы Турции в Сирии (которые тиражируются и гипертрофируются подконтрольными Эрдогану турецкими СМИ) повышают репутацию главы государства, а значит — и шансы на успешный итог ассоциированного с Эрдоганом референдума.

Турецкие военные в районе города Эль-Баб в Сирии, архивное фото
© AFP 2017/ Saleh Abo Ghaloun
Востоковед: Турция выполнила "программу-минимум" в Сирии
Следующей успешно выполненной целью, на первый взгляд, можно считать план по недопущению создания единого территориального курдского пояса вдоль турецко-сирийской границы. Теперь за счет территории "Зеленых" (подконтрольных Турции сирийских боевиков из Сирийской свободной армии) курдские анклавы оказались разделены на две части.

Однако тут не все так однозначно. Во-первых, курды нашли общий язык с сирийцами, и курдские территории коммуницируют через подконтрольную Башару Асаду территорию.

Во-вторых, туркам не удалось нанести курдам серьезное военное поражение и выкинуть их за Евфрат — на помощь курдам пришли американцы и россияне.

Фактически операция "Щит Евфрата" и была свернута потому, что турецкая армия достигла пределов территориальной экспансии. С востока и запада подконтрольную туркам территорию окружают "неприкасаемые" курды, а к югу находится сирийская армия, которая воспользовалась войной Турции против группировки ИГ* для того, чтобы освободить значительную часть провинции Алеппо и выйти к берегам Евфрата.

© AFP 2017/ Bulent Kilic
Турецкая бронетехника на границе с Сирией. 4 сентября 2016 года

Сожженные "леопарды"

Еще одной целью Турции было показать свои военные мускулы. Номинально турецкая армия считалась второй в НАТО после американской, однако проблема была в том, что за последние десятилетия она почти не воевала (разве что на своей территории против курдов, ну или друг с другом в ходе последнего неудавшегося путча против Эрдогана), поэтому не могла доказать свою боеспособность.

Вид Анкары. Турция. Архивное фото
© AFP 2017/ Joe Klamar
Турция отказывается штурмовать Ракку вместе с курдами
Более того, за последние годы турецкий президент пересажал значительное число турецких генералов, а также изгнал из рядов вооруженных сил значительное число офицеров, аффилированных с Фетхуллой Гюленом или кемалистами (светскими республиканцами).

Поэтому Эрдоган (и тут его цели в Сирии похожи на российские) решил продемонстрировать боеспособность своей армии на фронте против ИГ*. И в отличие от России у него это не очень получилось.

Во-первых, эти две тысячи квадратных километров и город Аль-Баб турецкая армия (именно армия, а не только воздушные силы) "освобождала" целых полгода. Во-вторых, за эти полгода она потеряла, только по официальным данным, 70 бойцов — это в два раза больше, чем Россия за полтора года своей операции. И это при том, что турки впереди себя гнали "зеленую" пехоту, которая продемонстрировала крайне слабые боевые навыки и оставила в песках от 500 (по официальным данным) до нескольких тысяч своих бойцов.

Наконец, в-третьих, халифатчикам удалось сжечь несколько десятков единиц турецкой бронетехники, в том числе и разрекламированные танки "Леопард". Поэтому игра мускулов получилась не очень внушительная.

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

Выбор не в пользу Эрдогана

Флаг России в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Россия и Турция продолжат сотрудничество против террористов в Сирии
Что же касается демонстрации политических мускулов — еще одной цели — то тут успех более явный, хотя тоже не совсем однозначный.

С одной стороны, Турции за счет оккупации части сирийской территории удалось резко повысить свое значение в сирийском конфликте и в какой-то степени навязать Москве и Ирану свое участие в определении послевоенного устройства Сирии. Сейчас Анкара является членом "триумвирата" и одним из спонсоров переговоров в Анкаре, а Москва и Тегеран считаются с ее интересами.

С другой же стороны, Турции не удалось показать политические мускулы американцам и, по словам Реджепа Эрдогана, вынудить Вашингтон сделать стратегический выбор между поддержкой турецких союзников и курдских террористов. Более того, создается впечатление, что Америка все-таки выбрала курдов, снабжая их оружием и доверив им взятие Ракки. Турция же осталась лишь с куском Сирии.

И теперь весь вопрос в том, что Эрдоган дальше будет делать с этой территорией. Оккупировать ее нельзя, ведь в этом случае Анкара пойдет против очень многих сил, выступающих за единую послевоенную Сирию.

Кроме того, оккупацию не поймут арабы, которые увидят в ней начало турецкой военной экспансии (в результате чего имидж Анкары очень сильно пострадает). Уходить оттуда просто так тоже нельзя, ведь любая великая держава должна нести ответ за тех, кого она приручает.

Турецкие танки недалеко от границы Сирии
© AP Photo/ Ismail Coskun, IHA
Премьер Турции заявил о возможности новой операции в Сирии в случае угрозы
Сейчас так называемая Сирийская свободная армия, представляющая из себя сборище вооруженных банд, контролирует регион только за счет турецкой помощи и турецких солдат. Как только турки уйдут, этих боевиков тут же выкинут с занимаемых территорий либо наступающие с востока курды (и тем самым соединят курдские регионы), либо подконтрольные Дамаску войска с юга.

Поэтому у Анкары остается лишь один вариант — уйти оттуда достойно, в рамках публичной и выгодной сделки с Дамаском, Москвой и Тегераном.

*Экстремистская террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Данилин
Турция пока занимает весьма хитрую позицию.
19:23
30.03.2017
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вега ____
лучше так пусть уходят..., с целым пердоганом..)
20:07
30.03.2017
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