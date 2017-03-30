Столтенберг: НАТО полностью уважает и соблюдает нейтралитет Молдавии

КИШИНЕВ, 30 мар – РИА Новости. НАТО полностью уважает и соблюдает нейтралитет Молдавии — она является нейтральным государством, в "этом нет никаких сомнений", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО никогда не навязывает свои программы или действия. Наше сотрудничество ведется на добровольной основе. Мы полностью уважаем и соблюдаем нейтралитет Молдавии", — сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции по итогам встречи с молдавским премьером Павлом Филипом в Брюсселе.

По его словам, возможно укреплять партнерство альянса с Молдавией, полностью соблюдая ее нейтралитет. "Он упоминается в тех документах, на основе которых ведется наше сотрудничество. Молдавия – нейтральное государство. В этом нет никаких сомнений", — сказал Столтенберг.

Филип отметил, что Молдавия хочет быть современной страной. "Если говорить о национальной армии, то мы хотим, чтобы у нас были хорошо подготовленные вооруженные силы", — сказал премьер.

Что касается открытия бюро связи НАТО, то, как добавил глава правительства Молдавии, кабмин республики сделал все необходимое для этого. "Мы приветствуем открытие офиса в Молдавии. Хочу заверить, что чем больше будет общения, тем больше будут понимать сотрудничество Молдавии с НАТО. Все идет по плану. Надеемся, что летом этот офис будет открыт", — сказал Филип.

В конце ноября 2016 года Филип и Столтенберг подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Против этого неоднократно выступал президент страны Игорь Додон, считающий открытие офиса НАТО "вызовом для всего молдавского общества". По его мнению, Молдавия не нуждается в таком бюро.

Также Додон неоднократно заявлял, что "если офис НАТО откроется, то он будет выступать за его закрытие". В ходе своего визита в Брюссель Додон попросил замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер не торопиться с открытием бюро.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.