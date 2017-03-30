В Казахстане призывников проверят на приверженность радикальным идеям

АСТАНА, 30 мар – РИА Новости. Призывников Казахстана проверяют на приверженность нетрадиционным религиозным течениям и экстремистским идеям, сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС республики генерал-майор Муслим Даиров.
По его словам, призывники также проходят психологическое тестирование, в ходе которого специалисты определяют их устойчивость и адаптивность.
"В том, что (выявляются — ред.) приверженцы нетрадиционной религии, экстремистских организаций, нам уже помогают в этом представители КНБ. Изучение весеннего призыва, он начался в понедельник, а работа шла предварительно с Нового года, 3-4 месяца идет предварительное изучение", — проинформировал Даиров.
Он также отметил, что существуют определенные должности, отбор на которые проходит еще более тщательно и требует получения специального допуска. К таким должностям, к примеру, относится служба в пограничных войсках и противовоздушной обороне.