В Казахстане призывников проверят на приверженность радикальным идеям

АСТАНА, 30 мар – РИА Новости. Призывников Казахстана проверяют на приверженность нетрадиционным религиозным течениям и экстремистским идеям, сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС республики генерал-майор Муслим Даиров.

"Прежде чем начинается призыв, у нас предварительное изучение, работают должностные лица местных органов военного управления в тесном взаимодействии с представителями МВД, КНБ. Идет всестороннее изучение призывника. Что скрывать, конечно, (изучаются – ред.), которые подвержены (радикальным идеям – ред.)", — сказал Даиров на брифинге.

По его словам, призывники также проходят психологическое тестирование, в ходе которого специалисты определяют их устойчивость и адаптивность.

"В том, что (выявляются — ред.) приверженцы нетрадиционной религии, экстремистских организаций, нам уже помогают в этом представители КНБ. Изучение весеннего призыва, он начался в понедельник, а работа шла предварительно с Нового года, 3-4 месяца идет предварительное изучение", — проинформировал Даиров.

Он также отметил, что существуют определенные должности, отбор на которые проходит еще более тщательно и требует получения специального допуска. К таким должностям, к примеру, относится служба в пограничных войсках и противовоздушной обороне.