Судья на Гавайях продлил вердикт, блокирующий иммиграционный указ Трампа

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Федеральный судья в американском штате Гавайи продлил действие вердикта, блокирующего новый иммиграционный указ Дональда Трампа.

Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) , Деррик Уотсон выдал такое предписание после судебных слушаний.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который временно запрещает въезд в США гражданам шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, помогают террористам или в которых экстремисты находят убежище.

После этого Уотсон приостановил действие указа, поскольку считает, что в нем прослеживается религиозная подоплека, а конституция США запрещает устанавливать государственную религию. Дональд Трамп назвал решение судьи "беспрецедентным превышением полномочий". Американская администрация намерена защищать документ.

Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после инаугурации. В нем в "черный список" попали семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен. Первый указ был также приостановлен судом.