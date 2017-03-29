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Россия добилась ускоренного рассмотрения дела по долгу Украины

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21:5929.03.2017
(обновлено: 22:09 29.03.2017)
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Высокий суд правосудия Англии. Архивное фото
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона в среду принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов, удовлетворив ходатайство российской стороны.

Панорама Киева. Архивное фото
© Fotolia/ кosmoos
Киеву придется выплатить Москве долг, считает экс-министр юстиции Украины

Украина уже заявила о намерении оспорить решение в Апелляционном суде Лондона. Эксперты сочли сегодняшнее решение суда сигналом о слабости позиции Киева, которому в итоге придется исполнить свои долговые обязательства.

Судья по делу Уильям Блэр, оглашая свое решение, которое он принимал в течение более чем двух месяцев, сказал: "Доверительный управляющий (Debenture Trust, представляет интересы РФ в суде — ред.) имеет право на ускоренное рассмотрение дела". Он также признал, что еврооблигации Украины были размещены по англосаксонскому праву без каких-либо нарушений.

Также судья отметил, что доводы, приведенные украинской стороной, которую в суде представляла юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, касающиеся экономического и политического давления со стороны РФ на Украину в 2013 году, "не могут быть приняты судом в качестве основания" для стандартного порядка рассмотрения дела.

Принятие указанного решения означает, что суд удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Как ранее заявлял Минфин РФ, данное ходатайство основывалось на том, что у Украины отсутствуют реальные шансы оспорить требование о выплате долга по облигациям.

Высокий суд Лондона
© Flickr/ Jiong Sheng
Экономист: Украине ничего не остается, кроме как платить по долгу перед РФ
Позже в среду Минфин РФ заявил, что расценивает решение, принятое судом, как "окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг по евробондам на 3 миллиарда долларов". Также ответчику надлежит выплатить соответствующую сумму начисленных процентов по займу. Дополнительных слушаний по данному вопросу в указанной судебной инстанции по этому делу не предполагается, отметило финансовое ведомство.

Юрист, представляющий РФ на процессе, также подчеркнул, что из решения суда следует, что Украине необходимо погасить свой долг: "Деньги были заняты, и нет оснований для того, чтобы оспаривать это. Это финальное решение суда, на которое ответчик, по процедуре, может подать апелляцию. Последующие заседания будут связаны с апелляцией с украинской стороны".

По словам собеседника агентства, после решения Апелляционного суда Лондона состоятся слушания по поводу того, кто из сторон будет оплачивать судебные издержки. Согласно английским судебным правилам, проигравшая сторона оплачивает свои расходы и расходы выигравшей стороны. "Эти слушания пройдут снова в Высоком суде Лондона, и судьей по делу будет выступать Уильям Блэр, который вынес сегодняшнее решение", — рассказал юрист.

Украина подаст на апелляцию

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне
© РИА Новости. Владимир Песня
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Выкрутились: лондонский суд поддержал Россию, но деньги Украина не вернет
Впрочем, судебную тяжбу сейчас нельзя считать завершенной. Судья разрешил Украине подать апелляцию и удовлетворил ходатайство "о временном приостановлении исполнения принятого решения". Власти Украины заявили, что намерены дальше отстаивать свою позицию в суде.

"Сегодняшнее решение — это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое состоится не раньше конца апреля", — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк сразу после вынесения вердикта.

"Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию. Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле", — говорится в заявлении Минфина Украины.

В ближайшие несколько дней украинская сторона ознакомится с полным текстом решения и детально проанализирует его последствия вместе с командой юридических советников. "На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы с использованием всех возможностей английского права", — добавили в ведомстве.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia/ Mikhail Markovskiy
Эксперт назвал решение суда Лондона сигналом о слабой позиции Киева
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" высказал уверенность, что апелляция Украины по долгу в 3 миллиарда долларов будет рассмотрена так же объективно, как иск РФ в Высоком суде Лондона. По его словам, Россия намерена принимать все меры по взысканию с Украины всей суммы долга в 3 миллиарда долларов с процентами.

Придется платить?

Эксперты и юристы расценили вердикт лондонского суда, как знак слабости украинской позиции. "Очевидно, да (придется заплатить – ред.). Потому что независимо от фамилий в государственной власти государство должно отвечать по своим обязательствам по всем международным действиям, в том числе, что касается финансовых действий по размещению еврооблигаций", — заявил бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович в эфире телеканала "112 Украина".

"Это решение (сыграет – ред.) против Украины, поскольку ускоренная процедура не предусматривает дебатов сторон. Она предусматривает исследование доказательств, предъявленных суду… Это создает серьезную проблему Украине", — добавил он.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов убежден, что Киев понимает, что у него мало шансов выиграть иск по делу о долге РФ. "Я думаю, что та нервозность, с которой это решение воспринято было украинской стороной, говорит в первую очередь о том, что, наверное, они понимают, что шансов выиграть этот иск у них не так много", — заявил Чижов в интервью телеканала "Россия-24".

Публичные слушания по иску Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны. 6 марта 2017
© AFP 2017/ ANP/ Bas Czerwinski
Эксперт об иске Украины против России: обвинения – "полусумасшедшие"
Суверенные еврооблигации Украины на три миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.
Со скоростью суда
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Со скоростью суда

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