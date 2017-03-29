Польша хочет разделить ответственность за переговоры о Brexit

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство Польши хочет разделить ответственность за проведение переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, говорится в заявлении правительства, распространенном в среду.
При этом "уважая суверенный выбор граждан Великобритании, которые приняли решение о выходе из ЕС, Польша воспринимает это решение с сожалением".
"Если бы Великобритания осталась в ЕС, это превратило бы эту организацию в еще более сильную и способную противостоять многочисленным кризисам. Правительство Республики Польша, выполняя волю польского общества, подчеркивает однозначную решимость остаться в Европейском Союзе", — говорится в заявлении.
"В ходе предстоящих переговоров правительство Польши будет стремиться к установлению упорядоченного способа выхода Великобритании из ЕС и защиты в этом процессе интересов Польши и ЕС", — говорится в документе.
Польское правительство отмечает, что подача уведомления о выходе из ЕС "не меняет ситуации поляков, проживающих в Соединенном Королевстве". "До момента выхода из ЕС Великобритания обязана уважать права всех граждан ЕС, проживающих на ее территории. Ситуация с гражданами ЕС в Великобритании и британцев, проживающих в странах ЕС будет оговорена в договоре выхода из ЕС", — говорится в документе.
Важным для Польши также является также участие Великобритании в финансировании бюджета ЕС. "Мы исходим из того, что Соединенное Королевство должно профинансировать обязательства, в принятии которых принимало участие. Мы хотим также сохранить тесное торговое сотрудничество между ЕС и Великобританией", — говорится в документе.
"Польское правительство хочет таким образом разделить ответственность за проведение переговоров между Европейским Союзом и Великобританией", — говорится в заявлении правительства.