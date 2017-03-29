Польша хочет разделить ответственность за переговоры о Brexit

ВАРШАВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство Польши хочет разделить ответственность за проведение переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, говорится в заявлении правительства, распространенном в среду.

"Выражаем уверенность в том, что Великобритания остается нашим важным партнером, с которым мы будем развивать двусторонние отношения на основе функционирующих механизмов (в том числе межправительственные консультации, встречи министров иностранных дел и обороны, Польско–Британский Бельведерский форум). Мы придаем большое значение сотрудничеству в области безопасности, в том числе на площадке НАТО и в рамках усиления восточного фланга Альянса", — говорится в документе.

При этом "уважая суверенный выбор граждан Великобритании, которые приняли решение о выходе из ЕС, Польша воспринимает это решение с сожалением".

"Если бы Великобритания осталась в ЕС, это превратило бы эту организацию в еще более сильную и способную противостоять многочисленным кризисам. Правительство Республики Польша, выполняя волю польского общества, подчеркивает однозначную решимость остаться в Европейском Союзе", — говорится в заявлении.

В ближайшее время 27 государств-членов ЕС согласуют общую переговорную позицию, которая будет ориентиром для Европейской комиссии – главного переговорщика со стороны ЕС. С этой целью будет созвано специальное заседание Европейского Совета.

"В ходе предстоящих переговоров правительство Польши будет стремиться к установлению упорядоченного способа выхода Великобритании из ЕС и защиты в этом процессе интересов Польши и ЕС", — говорится в документе.

Польское правительство отмечает, что подача уведомления о выходе из ЕС "не меняет ситуации поляков, проживающих в Соединенном Королевстве". "До момента выхода из ЕС Великобритания обязана уважать права всех граждан ЕС, проживающих на ее территории. Ситуация с гражданами ЕС в Великобритании и британцев, проживающих в странах ЕС будет оговорена в договоре выхода из ЕС", — говорится в документе.

"Защита прав поляков как можно более лучшим образом является приоритетом правительства Польши — по нашему мнению, этот вопрос должен быть решен в начале переговоров", — отметили в правительстве Польши.

Важным для Польши также является также участие Великобритании в финансировании бюджета ЕС. "Мы исходим из того, что Соединенное Королевство должно профинансировать обязательства, в принятии которых принимало участие. Мы хотим также сохранить тесное торговое сотрудничество между ЕС и Великобританией", — говорится в документе.

В правительстве напомнили, что Польша уже много месяцев готовилась к началу переговоров о Brexit. Сразу после объявления результатов референдума британский премьер-министр Беата Шидло создала 2 группы: Межведомственную группу по вопросам мониторинга и оценки ситуации, возникшей после выхода в Великобритании из ЕС, руководителем которого является министр иностранных дел Витольд Ващиковский, и рабочую группу по вопросам Brexit во главе с заместителем министра иностранных дел Конрадом Шиманским.

"Польское правительство хочет таким образом разделить ответственность за проведение переговоров между Европейским Союзом и Великобританией", — говорится в заявлении правительства.