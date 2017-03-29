Пранкер Вован назвал бредом обвинения в розыгрыше Дуды от имени Порошенко

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пранкер из России Владимир Кузнецов (Вован) назвал бредом заявление пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко о том, что российские пранкеры пытались организовать телефонный разговор якобы от имени украинского лидера Петра Порошенко, чтобы разыграть президента Польши Анджея Дуду.

"Конечно, приятно, что пранкеров украинские власти отождествляют с российскими спецслужбами, но это лишь очередной бред воспаленного мозга Цеголко и компании. Видимо, скоро ждать новости, что пранкеры через телефон обстреляли консульство Польши на Украине", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

В ночь на среду неизвестные из гранатомета обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновные будут наказаны. Было заведено уголовное дело по статье "теракт". При этом украинские МВД и СБУ усмотрели в произошедшем российский след.

Порошенко в среду по телефону поговорил с президентом Польши и предложил привлечь к расследованию инцидента польских специалистов.