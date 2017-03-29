Brexit сделал 27 стран ЕС более решительными и едиными, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 29 мар — РИА Новости, Владимир Добровольский. Решение Великобритании о выходе из Евросоюза сделало 27 стран-членов ЕС, которые останутся в объединении после Brexit, более решительными и едиными, такими они останутся и в будущем, в том числе в ходе переговоров, заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Как это ни парадоксально, есть и кое-что положительное в Brexit. Brexit сделал наше сообщество 27 стран более решительным и единым, чем прежде, я совершенно уверен в этом, особенно после Римской декларации", — заявил Туск после получения официального уведомления о запуске процедуры Brexit.

Он отметил, что ЕС "останется решительным и единым и в будущем, в том числе в ходе предстоящих трудных переговоров".