Главный переговорщик ЕС по Brexit заявил о начале "очень сложного пути"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в среду заявил, что "сегодня – первый день очень сложного пути", передает агентство Рейтер.

Ранее постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС.

Барнье в среду провел переговоры с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом. Переговорщик ЕС по Brexit заявил, что это "ключевой момент" для ЕС, и что было важно достичь "справедливого соглашения" не только по вопросам выхода Великобритании из ЕС, но и по будущему для ЕС.

Мускат заявил, что "это грустный день для ЕС", и сообщил, что в течение 48 часов Мальта, которая в настоящее время председательствует в ЕС, передаст Барнье официальные рекомендации для переговоров по Brexit.

Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.