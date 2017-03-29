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В мире

Сезон охоты открыт: в Германии ловят "турецких шпионов"

17:1729.03.2017
(обновлено: 18:17 29.03.2017)
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Проекция флага Турции в Берлине. Архивное фото
© AP Photo/ Michael Sohn

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование деятельности турецких спецслужб на территории Германии, которые подозреваются в шпионаже за сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом немецкому изданию Focus сообщил пресс-секретарь офиса федерального прокурора в германском городе Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг).

Сами себя уличили

Примечательно, что поводом для начала расследования послужило обращение самих турецких спецслужб к немецким коллегам. Национальная разведывательная организация Турции (MIT) собрала сведения более чем о 300 лицах и организациях в Германии, которые, по данным турецкой разведки, каким-либо образом связаны с движением Гюлена. Этот список глава MIT передал руководителю Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Калю — для получения содействия немецких коллег. Однако Каль перенаправил его ведомствам по охране конституции и органам безопасности федеральных земель.

Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo/ Markus Schreiber
Министр Челик: Германия возводит Берлинскую стену в отношениях с Турцией

"Земельные власти проинформируют фигурантов этого списка о ведущемся за ними шпионаже и возможных репрессиях при поездках в Турцию", — сообщает телерадиокомпания DW.

По сведениям германских СМИ, наряду с отдельными лицами в "списке MIT" числятся более 200 общественных организаций, объединений и школ. Там указаны их адреса, номера телефонов, во многих случаях есть фотографии фигурантов.

Мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена Анкара обвиняет в организации неудавшегося путча в Турции в июле 2016 года. Спецслужбы Германии такую версию попытки военного мятежа не признают, и это вызывает сильное раздражение Анкары.

© AP Photo/ Selahattin Sevi
Фетхуллах Гюлен

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что ФРГ поддерживает организаторов попытки государственного переворота в Турции и рассматривает сторонников Гюлена как инструмент давления на Анкару. В ответ глава BND Бруно Каль пояснил, что Турции не удалось убедить Германию в причастности гражданского объединения Гюлена, занимающегося светским и религиозным образованием, к экстремистской деятельности. По его словам, путч мог быть "просто удобным поводом" для проведения "чистки" в турецких государственных учреждениях.

Новый виток

Власти ФРГ возмутило, что турецкая разведка занималась широкомасштабным шпионажем в стране-партнере по НАТО — причем сама в этом созналась и даже попросила содействия. Этот шпионский скандал стал новым витком в эскалации напряжения, возникшего в последнее время между Берлином и Анкарой.

Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Вице-премьер Турции заявил, что Анкара слышит поступь фашизма в Германии

Конфликт начал разгораться после того, как в конце 2016 года в Турции был арестован немецкий журналист турецкого происхождения, корреспондент ведущего германского издания Die Welt Дениз Юджел. Многочисленные требования Берлина немедленно освободить журналиста, поддержанные многими международными организациями, Анкара не выполнила до сих пор.

Кроме того, Турция недовольна, что власти Германии разрешают курдам проводить массовые акции на территории страны. В минувшем ноябре президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил германское правительство в оказании поддержки курдским сепаратистам и назвал ФРГ "страной-пособником терроризма".

© REUTERS/ Ralph Orlowski
Демонстрация курдов во Франкфурте. 18 марта 2017 года

Напряженность усилилась после того, как в начале марта мэрии ряда немецких городов отказались предоставить турецким министрам площадки для проведения массовых мероприятий. Городские власти Гаггенау, Кельна и Гамбурга не разрешили проводить турецкие митинги из соображений безопасности.

Члены правительства Турции намеревались выступить перед собраниями турецкой диаспоры в ходе агитационной кампании к намеченному на 16 апреля референдуму в стране. Турецким избирателям предстоит высказаться на нем по поводу внесения поправок в конституцию их страны, которые существенно расширят полномочия президента. В Германии проживает более миллиона турецких граждан, голоса которых могут сыграть на референдуме существенную роль.

Эрдоган, который и раньше не слишком выбирал выражения в адрес ФРГ и федерального канцлера Ангелы Меркель, на сей раз окончательно вышел из себя, усмотрев в запретах на митинги сговор против него и обвинив Меркель в применении "нацистских методов". Риторика турецкого президента вызвала возмущение в Германии и Евросоюзе. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Эрдоган "пересек границу допустимого", а лидер крупнейшей в Европарламенте консервативной фракции Манфред Вебер заметил, что высказывания Эрдогана нанесли серьезный ущерб репутации Турции в мире.

Трещина увеличивается

София накануне выборов. 24 марта 2017 года
© AFP 2017/ Nikolay Doychinov
"Российское влияние" и турецкое вмешательство: Болгария выбирает парламент
Конфликт между Анкарой и Берлином не только углубляется, но и разрастается вширь. В среду DW сообщила, что германские власти изучают новые варианты военных баз для использования немецкими ВВС в Азии — альтернативные военно-воздушной базе Инджирлик в Турции. По мнению правительства, для этого пригодны военные базы в Иордании, Кувейте и на Кипре.

На базе Инджирлик на востоке Турции размещены около 270 солдат и офицеров бундесвера, а также несколько самолетов-разведчиков "Торнадо", которые поддерживают международную коалицию во главе с США в борьбе против террористической организации ИГ*. В 2016 году Турция несколько раз запрещала депутатам бундестага посещать базу Инджирлик — в ответ на резолюцию германского парламента о признании геноцида армян.

© AP Photo/ Emrah Gurel
Самолет ВМС США выполняет взлет с авиабазы Инджирлик. Июль 2015 года

Турецко-германская напряженность растет на фоне обострения отношений Турции с другими европейскими странами и Евросоюзом в целом. Отношения с Нидерландами испортились после того, как турецким официальным лицам не разрешили въезд в страну для проведения предшествующих референдуму агитационных митингов с представителями турецкой диаспоры. Такого же рода осложнения возникли у турецких руководителей с властями Швеции и Дании.

В Софии возмутились попытками Анкары оказать воздействие на проживающих в Болгарии турок и проживающих в Турции болгар в ходе прошедших в Болгарии парламентских выборов.

Не способствуют потеплению климата в отношениях между Турцией и Европой и заявления Анкары о выходе из миграционного соглашения с Евросоюзом, что грозит европейским странам новым мощным потоком беженцев с Ближнего Востока.

*Террористическая организация, запрещена на территории России.

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