В МИД России прокомментировали смертный приговор президенту Йемена

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Постановление суда в столице Йемена Сане, контролируемой йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), приговорившего президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни, отдаляет мирное урегулирование в Йемене, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Эти сообщения из Саны, находящейся под контролем оппонентов Хади в лице хуситского движения "Ансар Алла" и сторонников бывшего президента Йеменской республики Салеха, совпали по времени со второй годовщиной начала кровопролитной и разрушительной гражданской войны с участием ведомой саудовцами "арабской коалиции". Подтверждаем в этой связи свою принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения боевых действий и возобновления в Йемене переговорного процесса, который учитывал бы интересы всех ведущих политических сил этой страны", — говорится в комментарии.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.