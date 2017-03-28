В МИД России прокомментировали смертный приговор президенту Йемена

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Постановление суда в столице Йемена Сане, контролируемой йеменскими мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), приговорившего президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни, отдаляет мирное урегулирование в Йемене, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Хади заочно был приговорен к смертной казни за "государственную измену" и "содействие стране-агрессору Саудовской Аравии и ее союзникам". Помимо него, суд Саны приговорил к высшей мере наказания еще шестерых высокопоставленных чиновников в его правительстве, в том числе посла Йемена в США Ахмеда Авада Бин Мубарака и бывшего министра иностранных дел страны Рияда Ясина.

"Эти сообщения из Саны, находящейся под контролем оппонентов Хади в лице хуситского движения "Ансар Алла" и сторонников бывшего президента Йеменской республики Салеха, совпали по времени со второй годовщиной начала кровопролитной и разрушительной гражданской войны с участием ведомой саудовцами "арабской коалиции". Подтверждаем в этой связи свою принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения боевых действий и возобновления в Йемене переговорного процесса, который учитывал бы интересы всех ведущих политических сил этой страны", — говорится в комментарии.

"По-прежнему исходим из того, что односторонние шаги участников конфликта, включая нынешнее судебное постановление, а также морскую и воздушную блокаду подконтрольных хуситам и салеховцам районов Йемена, не способствуют созданию благоприятной атмосферы для восстановления доверия и перезапуска диалога, отдаляют перспективы мирного урегулирования кризиса, в котором так нуждается сегодня многострадальный йеменский народ", — добавила официальный представитель МИД РФ.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.