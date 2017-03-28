Главком НАТО в Европе призвал ответить на "нарушение" Россией договора РСМД

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны отвечать на нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил во вторник руководитель европейского командования вооруженных сил США и глава Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
Скапаротти отметил, что у него "на данный момент нет никаких свидетельств", что Россия намерена соблюдать данный договор.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить с тем, чтобы прояснить ситуацию".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия была и будет привержена обязательствам по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отвергает любые обвинения в нарушениях. Песков напомнил слова президента РФ, что Россия остается привержена международным обязательствам "даже в ситуациях, когда не совсем это соответствует интересам России, иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем".
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.