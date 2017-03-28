Главком НАТО в Европе призвал ответить на "нарушение" Россией договора РСМД

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны отвечать на нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил во вторник руководитель европейского командования вооруженных сил США и глава Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

В ходе слушаний в палате представителей США Скапаротти задали вопрос, "как долго США должны в одностороннем порядке выполнять действие данного договора". "Это вопрос, связанный с политическим решением. Но, с моей точки зрения, мы должны так или иначе реагировать на нарушения данного договора", — сказал он.

Скапаротти отметил, что у него "на данный момент нет никаких свидетельств", что Россия намерена соблюдать данный договор.

Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times, что Москва, по их мнению, нарушает договор РСМД. В публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить с тем, чтобы прояснить ситуацию".

По словам Лаврова, в Москве "неоднократно предлагали Вашингтону отказаться от методов "мегафонной дипломатии", вести разговор по существу проблем, чтобы снять озабоченности каждой из сторон в связи с ДРСМД, разъяснить возможные спорные моменты". Глава МИД РФ подчеркнул при этом, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия была и будет привержена обязательствам по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отвергает любые обвинения в нарушениях. Песков напомнил слова президента РФ, что Россия остается привержена международным обязательствам "даже в ситуациях, когда не совсем это соответствует интересам России, иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем".

По поводу ситуации с ракетами малой и средней дальности пресс-секретарь заметил, что вокруг территории США нет стран, которые могут представлять угрозу, используя подобные ракеты. Это, по словам Пескова, касается и Канады, и Мексики.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.