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В мире

Главком НАТО в Европе призвал ответить на "нарушение" Россией договора РСМД

19:1128.03.2017
(обновлено: 22:33 28.03.2017)
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Командующий военным контингентом НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти. Архивное фото
© AP Photo/ Jeon Heon-kyun

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США должны отвечать на нарушения Россией договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил во вторник руководитель европейского командования вооруженных сил США и глава Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20). Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Эксперт рассказал о том, что угрожает целостности договора РСМД
В ходе слушаний в палате представителей США Скапаротти задали вопрос, "как долго США должны в одностороннем порядке выполнять действие данного договора". "Это вопрос, связанный с политическим решением. Но, с моей точки зрения, мы должны так или иначе реагировать на нарушения данного договора", — сказал он.

Скапаротти отметил, что у него "на данный момент нет никаких свидетельств", что Россия намерена соблюдать данный договор.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В Москве разочарованы заявлениями США о нарушении договора о РСМД
Ранее неназванные источники в американской администрации заявили газете New York Times, что Москва, по их мнению, нарушает договор РСМД. В публикации утверждается, что РФ развернула подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить с тем, чтобы прояснить ситуацию".

Военные США у здания Пентагона
© Flickr/ Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Почему США обвиняют Россию в нарушении Договора РСМД
По словам Лаврова, в Москве "неоднократно предлагали Вашингтону отказаться от методов "мегафонной дипломатии", вести разговор по существу проблем, чтобы снять озабоченности каждой из сторон в связи с ДРСМД, разъяснить возможные спорные моменты". Глава МИД РФ подчеркнул при этом, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия была и будет привержена обязательствам по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и отвергает любые обвинения в нарушениях. Песков напомнил слова президента РФ, что Россия остается привержена международным обязательствам "даже в ситуациях, когда не совсем это соответствует интересам России, иногда мы вынуждены проявлять гибкость, что мы и делаем".

Здание Пентагона. Архивное фото
© Flickr/ Kevin H.
Пентагон обвинил Россию в нарушении "духа и буквы" договора по РСМД
По поводу ситуации с ракетами малой и средней дальности пресс-секретарь заметил, что вокруг территории США нет стран, которые могут представлять угрозу, используя подобные ракеты. Это, по словам Пескова, касается и Канады, и Мексики.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Александр Савин
После того как Сшп в одностороннем порядке нарушили договор по ПРО, Россия имеет полное право выйти из всех договоров ОСВ, СНВ, ДОВСЕ, ПРО, РСМД и других для обеспечения безопасности страны.
И надо прямо им в их лживые и лицемерные лица сказать, что Россия считает себя свободной от всех этих договоров и будет делать всё для обеспечения безопасности народа и государства не спрашивая у них разрешения для этого.
22:03
28.03.2017
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Ирина Горскова
Коль пошли такие обвинения, жди гонку вооружений со стороны США и НАТО. А то что РФ все соблюдает, это им по фигу. Главное прокукарекать, чтобы опять лишний цент урвать и опять продолжить склонять "старушку" Европу к войне.
21:26
28.03.2017
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Андрей
Гонка вооружений в Европе началась.
20:30
28.03.2017
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