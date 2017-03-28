ГП Германии ведет расследование по делу о шпионаже за сторонниками Гюлена

БЕРЛИН, 28 мар – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Генпрокуратура ФРГ заявила, что ведет расследование по делу о возможном шпионаже за сторонниками общественного движения "Хизмет", основанного исламским проповедником и общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, со стороны сотрудников турецкой спецслужбы MIT на территории Германии, сообщил телеканал ARD со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Успех нашего расследования будет во многом зависеть от сведений, которые мы получим от немецких ведомств, специализирующихся на борьбе со шпионажем", — цитирует телеканал официальный ответ пресс-службы генпрокуратуры ФРГ на соответствующий запрос телерадиокомпаний NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

В феврале сотрудники уголовной полиции Германии провели обыски в домах у четырех исламских священнослужителей действующего на территории Германии турецкого исламского союза DİTİB, сообщил ранее еженедельник Spiegel . По информации издания, в операции участвовали правоохранители из федерального управления уголовной полиции ФРГ и земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Обыски санкционировала генеральная прокуратура ФРГ, которая уже несколько месяцев ведет расследование в отношении сотрудников DİTİB по подозрению в тайной агентурной деятельности. У полиции есть подозрения, что имамы и религиозные атташе DİTİB от лица управления по религиозным делам Турции (Диянет) вели слежку за членами общин и немецкими преподавателями, чтобы выявлять и сообщать Анкаре о предполагаемых последователях оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле прошлого года.

В Германии DİTİB принадлежат около 900 мусульманских общин.

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