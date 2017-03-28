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В мире

Brexit виноват: Шотландия решила провести новый референдум о независимости

19:3028.03.2017
(обновлено: 19:52 28.03.2017)
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Сторонники независимости Шотландии у здания парламента в Эдинбурге
© REUTERS/ Russell Cheyne

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Brexit подтолкнул Шотландию к новым шагам по отделению от Великобритании. Холируд (парламент Шотландии) во вторник вечером проголосовал за проведение повторного референдума о независимости.

Сторонники независимости Шотландии у здания парламента в Эдинбурге
© AP Photo/ PA/Andrew Milligan
Парламент Шотландии поддержал новый референдум о независимости

Дебаты в парламенте начались еще неделю назад, 21 марта, голосование было намечено на следующий день. Однако 22-го в Лондоне произошел теракт: 52-летний британец Халид Масуд сначала сбил на Вестминстерском мосту несколько человек машиной, затем у здания британского парламента ударил ножом полицейского. В результате четыре человека погибли и 50 были ранены. Этот трагический случай заставил шотландских парламентариев прервать дебаты.

Они возобновились 28 марта. Против референдума выступали лейбористы, консерваторы и демократы. Однако парламентское большинство в лице Шотландской национальной партии (SNP) и поддержавших ее "зеленых" одержало верх. Итог: 69 депутатов проголосовали за проведение референдума, 59 — против.

Несговорчивые

Инициатива повторного плебисцита принадлежит SNP, лидер которой — первый министр Шотландии Никола Стерджен — вышла с ней в парламент сразу же после того, как съезд этой националистической партии принял соответствующее решение. Стерджен заявила, что референдум должен пройти до окончания процедуры Brexit — в период с осени 2018 до весны 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала достаточно резко.

© AFP 2017/ Andy Buchanan
Первый министр Шотландии Никола Стерджен. 21 марта 2017 года

"Сейчас мы должны работать вместе, а не разделяться. Мы должны вместе работать над тем, чтобы получить выгодные условия для Шотландии, выгодные условия для Великобритании, и это моя задача как премьер-министра. Поэтому я говорю Шотландской национальной партии, что сейчас не время", — сказала она в интервью телеканалу Sky News.

Надпись в поддержку независимости Шотландии в Западном Белфасте. Архивное фото
© AP Photo/ Peter Morrison
В Шотландии Мэй упрекнули за панику из-за референдума о независимости

По мнению премьера, в нынешней ситуации неопределенности проводить новый референдум о независимости просто нечестно, потому что люди не располагают нужной для такого серьезного решения информацией.

Накануне возобновления дебатов Тереза Мэй встретилась с Николой Стерджен, их переговоры прошли "сердечно" и "по-деловому", но, тем не менее, Холируд вернулся к рассмотрению вопроса о повторном плебисците. В итоге парламент Шотландии проголосовал за то, чтобы предоставить первому министру право провести референдум.

Предварительный план по его подготовке Никола Стерджен пообещала представить в парламент после 16 мая. При этом, выступая перед депутатами, она заявила, что сам референдум все же следует провести после того, когда станут известны условия Brexit, "чтобы оценить их и сравнить с теми вызовами и возможностями, которые несет независимость страны" — то есть, по сути, повторила аргументацию Терезы Мэй.

Шотландия против Brexit

Референдум о независимости шотландское правительство провело 18 сентября 2014 года. Если бы избиратели проголосовали тогда за отделение от Соединенного Королевства, то независимость от него предполагалось провозгласить 24 марта 2016 года. Правительство Шотландии даже составило детальный план дальнейших действий, который, однако, так и остался на бумаге: 55% избирателей проголосовали против окончания 300-летнего союза с Англией.

© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Подсчет голосов рефрендума о независимости Шотландии. 2014 год

Поводом для того, чтобы вновь поднять вопрос о референдуме о независимости, послужил Brexit. 23 июня 2016 года в Великобритании прошел общенациональный плебисцит, на котором 51,9% принявших в нем участие подданных Соединенного Королевства высказались за выход страны из Европейского союза. При этом 62% шотландских избирателей проголосовали против Brexit — как, впрочем, и 55,8% избирателей Северной Ирландии. Англия высказалась за выход из ЕС, хотя большинство жителей Лондона (59,9%) проголосовало против этого.

Шотландские националисты не преминули воспользоваться результатами голосования по Brexit. Никола Стерджен заявила, что столь существенное изменение ситуации дает им право на организацию повторного референдума, поскольку шотландцы, в отличие от англичан, вовсе не хотят покидать Евросоюз, и для того, чтобы остаться в нем, им придется покинуть Соединенное Королевство. Она даже призвала всех британцев, желающих остаться в ЕС, переезжать в Шотландию.

© РИА Новости. Роберт Перри
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Участник марша в Эдинбурге за независимость Шотландии. Октябрь 2016 года

"Вас здесь не ждут"

Еще до того, как парламент в Эдинбурге принял решение о проведении повторного референдума, в Брюсселе поспешили развеять его надежды на то, что Шотландии в случае обретения ею независимости удастся "остаться в Евросоюзе". Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас заявил на брифинге, что в случае отделения Шотландии от Великобритании ей придется "встать в общую очередь" государств, желающих вступить в Евросоюз, и принимать ее туда будут также на общих основаниях.

Такое же заявление сделал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сказал, что независимой Шотландии придется вступать в Североатлантический блок на правах новичка.

И то и другое будет весьма затруднительно, поскольку для вступления в эти организации новому государству потребуется согласие всех их членов, а власти Испании уже заявили, что не только не поддержат вступление Шотландии в ЕС, но и не признают ее независимость.

Здание МИД Испании. Архивное фото
© РИА Новости. Елена Шестернина
МИД Испании: Шотландия перестанет быть частью ЕС после выхода из Британии

Испания, не одно десятилетие переживающая тяжелую проблему с сепаратизмом Каталонии, любой процесс национального самоопределения всегда воспринимает крайне болезненно. Например, Мадрид до сих пор не признал независимость Косово.

"В Европейском союзе не слишком заинтересованы в том, чтобы Шотландия отделялась от Великобритании. Она не представляет для ЕС особой ценности, чтобы содействовать ее отторжению от Соединенного Королевства. Даже после Brexit Европе будет более интересен такой сильный партнер и посредник между нею и США как целостная Великобритания. Потому в Брюсселе заранее дают понять, что с распростертыми объятиями независимую Шотландию там не ждут", — считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв.

За выход отовсюду

Однако шотландских националистов, находящихся сейчас у власти, не останавливают ни протесты Лондона, ни прохладная реакция ЕС и НАТО. Что касается настроений самих шотландцев, то они действительно меняются — и довольно быстро: доля сторонников независимости в Шотландии достигла максимума с 1999 года, но выросло и число евроскептиков. Об этом свидетельствуют данные опроса, который ежегодно проводит компания ScotCen.

В поддержку независимости Шотландии теперь высказываются 46% респондентов, что в два раза больше, чем в 2012 году, когда была запущена кампания за проведение первого референдума. Особенно сильны сепаратистские настроения среди молодежи: отделение от Великобритании поддерживают 72% опрошенных в возрасте от 16 до 24 лет.

В то же время 62% жителей Шотландии теперь высказываются за выход Великобритании из ЕС или за сокращение полномочий общеевропейских органов власти. Получается, что желание шотландцев остаться в Евросоюзе становится для борцов за шотландскую независимость весьма сомнительным доводом. Но их не останавливает и это.

Второй Каталонии не будет?

Ситуация в Соединенном Королевстве вряд ли пойдет по каталонскому сценарию и вряд ли приобретет ожесточенную протестную форму, полагает Тимофей Бордачев, по мнению которого, ситуация в Великобритании и дальше будет оставаться в конституционных рамках.

"Великобритания не такое жесткое унитарное государство, как та же Испания, и степень цивилизованности политических отношений там все же иная. Поэтому я думаю, что четкое обозначение Терезой Мэй своей позиции не означает, что она будет готова пойти дальше", — говорит эксперт.

"Спор между Николой Стерджен и Терезой Мэй пока касался только сроков проведения референдума. Полагаю, Даунинг-стрит вряд ли будет сопротивляться решению Ассамблеи Шотландии и препятствовать проведению плебисцита в избранные властями Шотландии сроки", — утверждает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Елена Ананьева.

© REUTERS/ Russell Cheyne/File Photo
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и первый министр Шотландии Никола Стерджен в Эдинбурге

При проведении первого референдума Лондон и Эдинбург взяли на себя обязательство выполнить волю народа, какой бы она ни оказалась, напоминает директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов. Инициируя новый референдум, шотландские политики отступают от прежних договоренностей, считает он.

Вид на одну из улиц Эдинбурга
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Партия килтов: Шотландия снова хочет отделиться

"Противостояние неизбежно возникнет, и весь вопрос лишь в том, какие формы оно приобретет. Пока оно носит политический характер, потом может перерасти в фазу выяснения отношений на юридическом уровне. Могут вспыхнуть и протесты, однако, трудно себе представить, что Лондон начнет действовать такими топорными методами, как, скажем, Киев, и станет, к примеру, бомбить Шотландию — тем более что все британские атомные подводные лодки базируются в районе Глазго. В любом случае ситуация там вряд ли приведет к насилию", — говорит Александр Орлов, который полагает, что на сей раз у шотландских националистов больше шансов добиться успеха, чем два года назад.

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Duplimat
Вот Шотландии значит можно отделяться от Великобритании, а Крыму значит нельзя! Давайте санкции против Великобритании тогда вводить,
замучала она Шотландский народ, что он жить там не хочет !
20:24
28.03.2017
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елена степанова
"Поэтому я говорю Шотландской национальной партии, что сейчас не время", — сказала она в интервью телеканалу Sky News."
Это только в других государствах "время" - (Косово, Сирия, Ирак и др.), а в своём, конечно, не время. Фигушки, они отпустят Шотландию.
19:46
28.03.2017
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