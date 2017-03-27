Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться в Москве, заявили в ОБСЕ

ЕРЕВАН, 27 мар – РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров могут встретиться в самое в ближайшее время, возможно, в Москве, сообщил временно исполняющий обязанности сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд.

"Есть договоренности о встречах. В ближайшее время, и речь идет не о месяцах, главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Москве, или где-то еще, для подготовки встречи президентов двух стран", — сказал Хогланд в понедельник журналистам в Ереване.

Американский посредник добавил также, что во вторник он со своими коллегами из РФ и Франции – Игорем Поповым и Стефаном Висконти — отправится в Карабах для встречи местными властями. "Мы должны ознакомить всех с вариантами (урегулирования). Война и насилие не могут быть решением проблемы", — сказал Хогланд.

Дипломат сообщил также, что посредники ранее встречались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсуждали с ним, в том числе, договоренности о создании мерах доверия, достигнутые ранее в Вене и Санкт-Петербурге. "Вопрос формирования мер доверия сохраняет свою актуальность", — сказал Хогланд, добавив, что слова тех или иных лидеров о насилии не должны перерастать в действия.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В Вене 16 мая 2016 года состоялась первая с начала обострения ситуации в Карабахе встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция). В Санкт-Петербурге 20 июня того же года прошла встреча Саргсяна, Алиева и Путина. По итогам встреч Ереван и Баку договорились о неукоснительном выполнении соглашений о перемирии (1994 год) и укреплении режима прекращения огня (1995 год). Стороны согласились, что необходим мониторинг возникающих инцидентов и внедрение механизма их расследования в рамках полномочий команды постоянного представителя ОБСЕ.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>