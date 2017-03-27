Глава МИД Великобритании отложил визит в Россию

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон перенес визит в Москву, рассказали РИА Новости в посольстве Великобритании.

Поездку пришлось отложить из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО.

"Министр иностранных дел с нетерпением ждет возможности возобновления визита как можно скорее", — добавили в посольстве.

Также сегодня глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с Джонсоном детали предстоящего визита.

О планах Джонсона посетить Россию стало известно в начале марта. Однако сам визит обсуждался давно, в частности во время встречи премьера Британии Терезы Мэй и президента России Владимира Путина в Китае в сентябре 2016 года.

Ключевыми темами визита Джонсона в Россию станут двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине. При этом в британском МИД подчеркнули, что поездка Джонсона не будет означать, что страны возвращаются к полноценным двусторонним отношениям. Последний раз глава МИД Британии посещал Россию весной 2012 года.