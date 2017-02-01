Глава МИД Британии назвал историческим решение палаты общин по Brexit

ЛОНДОН, 1 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Историческим моментом назвал голосование в британском парламенте по Brexit глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Historic vote in Parliament tonight. A huge majority to get our Brexit negotiations going forward. History has been made — Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 февраля 2017 г.

​"Историческое голосование в парламенте. Подавляющее большинство высказалось за начало переговоров по Brexit. Так творится история", — написал Джонсон в Twitter.

Ранее палата общин парламента Соединенного Королевства во втором чтении поддержала законопроект о начале процедуры выхода страны из ЕС. Третье чтение состоится 8 февраля, после чего документ поступит на рассмотрение палаты лордов. Правительство заявляло, что надеется на максимально быстрое принятие документа парламентом.