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Обострение в Донбассе: что изменилось за несколько дней активных боев

Сюжет:
Главное за 1 февраля 2017 года (14)
22:5001.02.2017
(обновлено: 22:59 01.02.2017)
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Дом, пострадавший в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вооруженное противостояние в Донбассе, обострившееся в воскресенье, к вечеру среды несколько стихло. По заявлению представителя министерства обороны ДНР, его итогом стало лишь то, что украинским военным удалось прервать прямое автомобильное сообщение между Донецком и Горловкой. Кроме того, обстрелы привели к большому количеству разрушений и жертв, точное количество которых еще устанавливается.

Ситуация после обстрелов в Донбассе
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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В результате артобстрела поселка в ЛНР ранена женщина, сгорел жилой дом

Однако никаких изменений на линии фронта не произошло: после нескольких дней атак с обеих сторон и ополченцы, и силовики остались на прежних позициях, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в Минобороны ДНР.

Стороны конфликта с воскресенья обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что украинские военные ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Ясиноватая

Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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В СЦКК подтвердили факт обстрела со стороны силовиков под Ясиноватой
Расклад сил к северу от Донецка не менялся уже два года – с заключения так называемых "Минска-1" и "Минска-2". Согласно им, райцентр Ясиноватая к северу от Донецка и Макеевки оставался под контролем ДНР. В январе 2016 года его мэром власти ДНР назначили Павла Губарева, бывшего "народного губернатора" Донбасса. После конфликта с жителями, требовавшими назначить кого-то из местных, указ был отменен.

Также под контролем ополченцев находится около десятка сел и поселков бывшего Ясиноватского района. Всего в районе было 47 населенных пунктов – остальные, соответственно, находятся под контролем силовиков.

Ясиноватая известна своим машиностроительным заводом, крупной узловой железнодорожной станцией и депо. Интересно также, что именно через Ясиноватую и Авдеевку происходило грузовое железнодорожное сообщение между ДНР и Украиной – с территории самопровозглашенной республики уходил уголь. Сейчас перевозки, естественно, прерваны. Стоит отметить, что именно с обрыва железнодорожного сообщения между Ясиноватой и Авдеевкой началось нынешнее противостояние.

Последствия обстрелов в Донецкой области
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрел
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшие в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.
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"Отдельно должен отметить начавшуюся 25 января блокаду железнодорожного сообщения на территории, в полной мере контролируемой правоохранительными органами и вооружёнными силами Украины. В ряде случаев можно спорить, кто первым открыл огонь в той или иной точке линии соприкосновения. Но ни у кого нет сомнений, кто перерезал рельсы на линии Попасная — Луганск, фактически проведя террористический акт. Подчёркиваю, на полностью подконтрольной Украине территории. Круг участников этих действий хорошо всем известен, поскольку эти люди просто бравируют своими поступками", — отметил по этому поводу полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Авдеевка

Сотрудники правоохранительных органов и военные в Авдеевке, Украина
© Фото: МВС Украины
В Авдеевке из-за обстрелов поврежден подземный трубопровод
В свою очередь, достаточно крупный город Авдеевка (город к северу от Донецка и западу от Ясиноватой) и соседние деревни, в том числе административно относящиеся к Ясиноватскому району, еще с осени 2014 года находятся под контролем ВСУ и добровольческих батальонов. Здесь расположен Авдеевский коксохимический завод – крупнейшее в Европе предприятие этого профиля. До конца января завод получал уголь с территории ДНР.

Завод входит в группу "Метинвест" олигарха Рината Ахметова. С этого же комбината осуществляется отопление самой Авдеевки.

Сейчас тепло в Авдеевку подается, но света частично нет из-за повреждения ЛЭП. Также в городе развернуты пункты обогрева. Сам комбинат переведен в режим "горячей консервации". По заявлению администрации завода, его полная остановка грозит катастрофическими последствиями как для самого завода, так и для города.

Однако в южных и восточных окрестностях Авдеевки (но не в городской черте) также были позиции ДНР — так называемые опорные пункты "Алмаз-1" и "Алмаз-2". Это обеспечивало непризнанной республике контроль над трассой между Донецком и Горловкой. Здесь же находится печально знаменитый Ясиноватский пост ДПС, который несколько раз становился "горячей точке" в противостоянии ополченцев и силовиков. К началу февраля его также контролировала ДНР.

Ситуация в Донецке после обстрелов
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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По данным оперативного командования ДНР, украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град".
Дом, пострадавший в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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За последние сутки обстрелам подвергались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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В администрации города сообщили о трех пострадавших в результате обстрелов.
Квартира, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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За минувшие сутки в Донецке были повреждены почти 20 домов.
Местные жители в подвале жилого дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Местные жители в подвале жилого дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Сотрудники МЧС ДНР эвакуируют мирных жителей из наиболее обстреливаемых районов города.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Подача воды в Донецк и часть Макеевки в Донбассе была полностью остановлена из-за повреждения фильтровальной станции в результате боевых действий.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Во время обстрела Киевского района Донецка были ранены оператор российского телеканала Life и журналист Донецкого агентства новостей.
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Донецкие власти сообщили о повреждении газопровода при обстрелах.
Сотрудники коммунальных служб проводят работы у дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Сотрудники коммунальных служб проводят работы у дома, пострадавшего в результате обстрела.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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На севере Донецка из-за обстрелов было ограничено движение транспорта. ГАИ попросило местных жителей воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации ситуации в городе.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Замминистра обороны Украины Игорь Павловский во время общения с журналистами признал, что украинские военные осуществляют в Донбассе наступательные действия, однако он не стал комментировать вопрос о соблюдении минских соглашений.
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Сейчас трасса закрыта, однако связь между Донецком и Горловкой не остановлена – машины едут восточнее, в тылу ДНР.

Немаловажно и то, что именно в этом месте, чуть севернее Ясиноватского блокпоста, находится Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой как Донецк, так и Авдеевку. Сама станция находится под контролем ДНР, однако вода с нее продолжала поступать и на территорию силовиков.

Сейчас из-за обстрелов работа станции остановлена, водоснабжение соседних городов (как ДНР, так и Украины) прервано.

Что это было?

Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Савченко заявила о планах по возврату Донбасса
Одновременно с атаками в районе Авдеевки ВСУ попробовали "прощупать" оборону ДНР южнее — в районе Докучаевска и Коминтерново, но получили отпор, сообщил РИА Новости представитель Минобороны самопровозглашенной республики.

Свою оценку произошедших событий дали многие комментаторы, в том числе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, по-прежнему тесно связанный с ополчением ДНР и следящий за ситуацией на Донбассе. Он полагает, что "ВСУ проводят массированную "разведку боем".

Если реакция окажется жесткой, то всё дело ограничится "артиллерийским террором" с попыткой продемонстрировать "дорогими западными партнерами" якобы "агрессию" ополченцев. Если же реакция будет более или менее "устричная" — возможен решительный удар украинских военных непосредственно по Донецку, Горловке и Дебальцево, написал Стрелков в соцсетях.

Как бы то ни было, столкновения и артиллерийские дуэли привели к большому количеству новых разрушений и жертв среди силовиков, ополченцев и мирного населения, точное количество которых еще устанавливается.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>

Выполнение минских соглашенийВыполнение минских соглашений

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