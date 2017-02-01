Миссия ОБСЕ впервые за 3 дня смогла посетить подконтрольную ДНР Ясиноватую

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые за три дня удалось произвести патрулирование в городе Ясиноватая, где наблюдатели зафиксировали большое количество обстрелов, сообщил журналистам заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Сегодня мы осуществили патрулирование Ясиноватой, а именно района железнодорожного вокзала, и сегодня единственный день за последние три дня, когда СММ смогла попасть в этот район. Поскольку на протяжении трех дней так называемая ДНР аннулировала гарантии безопасности проезда в Ясиноватую. Они аннулировали в письменном виде гарантии безопасности Нам также удалось зафиксировать бесчисленное количество исходящих и входящих обстрелов на этом участке", — сказал он.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.