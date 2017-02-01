Заместитель госсекретаря Ватикана обеспокоен указом Трампа по мигрантам

РИМ, 1 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Заместитель государственного секретаря Святого Престола по общим делам, итальянский архиепископ Джованни Анджело Беччу выразил озабоченность в связи с указом президента США Дональда Трампа по мигрантам.

В пятницу американский лидер подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

"Естественно, озабоченность существует. Мы являемся посланцами иной культуры — культуры открытости. Ведь папа Римский настаивает на возможности интеграции тех, кто приезжают к нам, кто приходят в наше общество и нашу культуру. Мы строим мосты, а не стены! Все христиане должны быть сильны в утверждении этого послания", — заявил куриальный прелат в среду в ходе торжественной церемонии открытия академического года в Католическом университете Рима.

Представитель Римской курии впервые высказался по поводу миграционного указа Трампа. В день инаугурации нового президента США папа Франциск пообещал молиться за то, чтобы Трамп в своей деятельности руководствовался "духовными и этическими ценностями, которые сформировали историю американского народа".