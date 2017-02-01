Ле Пен и Фийон одержат победу в первом туре выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выйдет во второй тур президентский выборов во Франции с максимальным числом голосов среди конкурентов, на втором месте будет экс-премьер Франсуа Фийон, свидетельствуют данные опроса компании Ipof, обнародованные в среду телеканалом iTele.

Согласно данным опроса, Ле Пен наберет 24% голосов, тогда как экс-премьер Фийон отстанет от нее на 3% — за него проголосуют 21% избирателей.

Бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон наберет лишь 20% голосов, а победитель праймериз социалистов и их сторонников, экс-министр образования Бенуа Амон получит 18% голосов.

Во втором туре, свидетельствует Ifop, победу одержит Фийон, набравший 60% голосов против 40% у Ле Пен.

Опрос проводился в период с 29 января по 1 февраля. Участие в нем приняли 1409 человек, зарегистрированных в списках избирателей.

Опубликованный ранее в среду опрос компании Elabe также сулил победу в первом туре Ле Пен (26-27% голосов). Однако ее конкурентом во втором туре голосования должен стать, по мнению компании, Эммануэль Макрон (22-23% голосов).

Фийон, рейтинг которого в последние дни падает в связи со скандалом вокруг трудоустройства его жены, выбывал из гонки за президентское кресло, заручившись поддержкой 19-20% избирателей.

Во втором туре, согласно данным опроса Elabe, должен победить Эммануэль Макрон, который придет к финишу с 65% голосов против 35% голосов в пользу Марин Ле Пен.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

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