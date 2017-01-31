Более трех четвертей французов не убедила защита Фийона по делу его жены

ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Более трех четвертей — 76% — французов не находят убедительной защиту экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона на фоне скандала с трудоустройством его жены Пенелопы, свидетельствуют данные опроса компании Elabe, на которые ссылается во вторник агентство Рейтер.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Расследование в отношении супруги Фийона было открыто 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году. Бывший премьер также заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

В свежем номере Canard Enchaine содержится информация о том, что общий доход от такого трудоустройства Пенелопы Фийон составил 900 тысяч евро. Также сообщалось, что двое детей четы Фийон работали помощниками отца в Сенате, за что получили 84 тысячи евро.

По данным агентства, 45% респондентов "вообще не верят" защите Фийона, а еще 31% "скорее не верят" защите Фийона. Опрос проводился в понедельник и вторник в сети интернет, участие в нем приняли 974 человека.

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