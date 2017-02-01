В результате артобстрела поселка в ЛНР ранена женщина, сгорел жилой дом

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2017 (82)

ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Жилой дом сгорел, мирная жительница получила ранения в результате артиллерийского обстрела поселка Молодежное со стороны украинских силовиков, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Приблизительно в 15.30 (совпадает с мск) по адресу поселок Молодежное, улица Лесная, 36 ВСУ (вооруженные силы Украины) произвели артобстрел, в результате чего сгорел жилой дом", — сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, в доме находился один человек. Как отметили в пресс-службе, после инцидента силовики продолжили обстрел населенного пункта, огонь периодически возобновляется.

"На данный момент поселок продолжают обстреливать украинские силовики. Сотрудниками следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР по городу Первомайску, ввиду продолжающегося обстрела, будет осуществлен выезд на место происшествия при первой же возможности", — уточнили в Генпрокуратуре.

По предварительной информации, хозяйка дома с ранениями доставлена в больницу.