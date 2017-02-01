Фийон заявил, что не снимет свою кандидатуру с президентских выборов

ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-премьер Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру с гонки за пост главы государства в связи со скандалом вокруг трудоустройства его жены, передает телеканал BFMTV.

"Меня выбрали 4 миллиона французов. Это демократический выбор. Я стал объектом клеветнических атак в связи с работой моей супруги. Она работает со мной 30 лет… Я буду кандидатом в президенты", — сказал Фийон.

В ноябре 2016 года во втором туре праймериз правоцентристов во Франции Фийон победил экс-премьера Алена Жюппе, получив свыше 4,1 миллиона голосов избирателей. Сейчас же опросы показывают, что рейтинг Фийона сильно снизился на фоне скандала вокруг трудоустройства его жены.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Расследование в отношении супруги Фийона было открыто 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году. Бывший премьер также заявил, что снимется с выборов, если сам станет фигурантом расследования.

В свежем номере Canard Enchaine содержится информация о том, что общий доход от такого трудоустройства Пенелопы Фийон составил 900 тысяч евро. Также сообщалось, что двое детей четы Фийон работали помощниками отца в Сенате, за что получили 84 тысячи евро.

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