ЛНР в январе получила от Красного Креста 420 тонн гуманитарной помощи

ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Более 420 тонн гуманитарной помощи получили жители самопровозглашенной Луганской народной республики от Международного комитета Красного Креста (МККК) за минувший месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе МККК.

"В январе 2017 года МККК распределил 424 тонны разного рода помощи на территории, находящейся в зоне ответственности МККК в городе Луганске", — сказали в пресс-службе.

По данным организации, 9,52 тысячи жителей прифронтовых поселков республики получили продуктовые и гигиенические наборы. Среди прочего, МККК раздал 173 тонны продуктов и более 14 тонн гигиенических средств. Кроме того, 8,854 тысячи жителей получили теплые одеяла.

"В январе МККК также доставил строительные материалы для жителей города Алмазная и поселка Донецкий. В Донецком 202 жителя смогут восстановить свое жилище с помощью предоставленных материалов. Всего МККК раздал 220 тонн материалов для восстановления жилья", — добавили в организации.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.