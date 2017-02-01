Савченко назвала Порошенко врагом народа

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала украинского лидера Петра Порошенко врагом народа.

"Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает так, что каждому человеку живется хуже. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко. — Прим. ред.) — враг народа", — сказала Савченко в интервью изданию " Новое время ".

Она подчеркнула, что будет бороться с украинским президентом всеми возможными законными способами, в том числе политическими.

Ранее она заявила, что на Украине уничтожают всех неугодных действующим властям страны, которые "говорят правду". По ее словам, в этом плане со времен Януковича ничего не изменилось.

Скандал в украинской политике разгорелся после того, как Савченко в декабре минувшего года встретилась в Минске с главами ДНР и ЛНР. Позже депутат заявила, что на встрече увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие парламентарии раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами.

Позже ее исключили из фракции "Батькивщина" в Раде, однако не лишили мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Кроме того, Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.