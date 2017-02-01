Анкара в ходе визита Меркель обсудит выдачу причастных к мятежу военных

АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Анкара в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в четверг поставит вопрос о выдаче Берлином 40 военных, подозреваемых в причастности к попытке переворота в Турции в июле, сообщил РИА Новости председатель парламентской комиссии по взаимодействию Турции и ЕС, депутат от правящей Партии справедливости и развития Касым Гюльпынар.

Ранее пресс-служба правительства Германии сообщила о запланированном на четверг визите Меркель в Турцию.

"Напряженность в отношениях с Грецией напрямую касается проблемы, актуальной и для турецко-немецких отношений. Я имею в виду решение Греции не выдавать турецких военных, причастных к попытке государственного переворота. Думаю, что данная тема будет поднята во время предстоящего визита госпожи Меркель, поскольку схожая ситуация имеет место и в Германии, где убежища попросили 40 турецких офицеров в составе НАТО, также проходящих в Турции по делу о госизмене. Полагаю, что в ходе визита канцлера Германии будет вновь обсуждаться вопрос об их выдаче турецким властям", — сказал собеседник агентства.

Ранее греческий Верховный суд отказался выдавать Турции восьмерых военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля 2016 года на вертолете после попытки госпереворота и запросивших политическое убежище. Турция обвиняет их в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана.

Основное внимание, как и во время предыдущих визитов Меркель в Турцию, стороны сосредоточат на проблеме беженцев, подчеркнул Гюльпынар.

"До тех пор, пока в Сирии продолжаются военные действия, окончательного разрешения проблемы беженцев добиться невозможно. Тем не менее, странами предпринимаются различные меры. Мы все видим, что, в частности, происходит в США… Возможно, Америка в состоянии реализовать это собственными силами, но осуществление подобных действий в странах Европы без поддержки со стороны Турции не представляется возможным. Эти вопросы требуют принятия соответствующих решений на высшем уровне", — добавил парламентарий.