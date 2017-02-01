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В мире

Донбасс снова на грани гуманитарной катастрофы

Сюжет:
Главное за 1 февраля 2017 года (14)
19:1801.02.2017
(обновлено: 19:54 01.02.2017)
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Последствия обстрелов в Донецкой области
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики не прекращаются четвертый день, около 10 мирных жителей погибло, счет раненым идет на десятки. Некоторые города и районы остались без воды, света и газа. Жители стараются сохранять спокойствие, но все чаще вспоминают события двухлетней давности.

Последствия обстрелов в Донецкой области
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрел
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшие в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.
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В конце прошлой недели ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

Сложная ситуация также в Донецке, Макеевке и Ясиноватой, подконтрольных ДНР. Обстрелы здесь продолжаются и днем, и ночью. В некоторых районах из-за продолжающихся боевых действий нарушено газоснабжение, отсутствуют свет, вода и отопление.

Назад в 2014-й: "тревожные чемоданчики" и звуки войны

"Все снова, как в четырнадцатом", — такую фразу все чаще произносят жители ДНР.

Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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ДНР заявила о повреждении более 50 объектов из-за обстрелов в среду
Обстрелы жилых кварталов продолжаются и днем, и ночью. Снаряды прилетают туда, где уже два года не было обстрелов. Даже там, где пока относительно безопасно, не смолкают звуки войны.

"Сидела, книжку читала, когда прилетело, от испуга под кровать аж запрыгнула. Все стекла выбило, но хоть сами целы. А соседку вон убило. Угля вышла набрать во двор, чтобы не замерзнуть", — рассказывает жительница города Макеевка, возле дома которой утром разорвался артиллерийский снаряд.

"Эту "музыку Баха" слушаем постоянно, на улицу уже страшно выйти — и утром, и днем, и ночью прилетает. У нас же вроде считается тыловым город, а прилетает уже несколько дней подряд, тяжелым бьют, из "Градов" стреляют. А куда? По нам, по мирным. Позиций (ополчения — ред.) здесь нет", — говорит еще одна макеевчанка Ирина.

Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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При обстреле ДНР погибли два человека, пятеро ранены
Под огнем артиллерии снова оказались больницы, школы, детские сады, предприятия. Только в Макеевке за последние три дня в результате обстрелов повреждено две больницы, несколько школ, детские сады и шахта. Количество поврежденных домов уже приближается к полусотне.

"Позавчера пятую больницу обстреляли, сегодня утром — горбольницу № 2. Пришлось всех пациентов эвакуировать в убежище. Разрушения получили два корпуса больницы", — рассказали в местной администрации.

Во время массированных обстрелов люди спускаются в убежища, на улицу без особой надобности стараются не выходить.

"Меньше людей стало на улицах. Машин, забитых чемоданами, как в 2014-м, когда все массово выезжали, нет. Магазины работают, люди ходят все равно. Просто уже научились отличать, когда прилеты рядом. Мы пока не собираемся выезжать, а дальше по ситуации посмотрим", — рассказывает житель Донецка Артем.

В центре Донецка продолжается относительно спокойная жизнь. Несмотря на не смолкающую канонаду и разрывы снарядов, которые падают в нескольких километрах отсюда, паники у людей нет. По крайней мере внешне все стараются сохранять спокойствие. Нет и "вымерших" пустынных улиц, как в 2014 году. Работают все магазины, кафе, рестораны, коммунальщики убирают улицы и расчищают дороги, тротуары от снега, ходит общественный транспорт.

Последствия обстрелов в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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В ДНР рассказали, что силовики сбили беспилотник ОБСЕ из "Бука"

"Страшно, конечно. Отвыкли немного от этого. Но ничего, надеемся на лучшее, готовимся к худшему. После нескольких дней, когда дом трусило, что думала развалится, "тревожный чемоданчик" с документами и деньгами приготовила, на всякий случай", — говорит жительница Донецка Светлана.

В состоянии боевой готовности

Несмотря на обстрелы, предприятия, магазины, госучреждения работают. Все экстренные службы переведены на усиленный вариант несения службы. В больницах создаются дополнительные места и резерв медикаментов.

В ряде городов ДНР учебные учреждения переведены на дистанционное обучение "в связи с морозами и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией".

Из-за продолжающихся обстрелов в Киевском районе Донецка ограничено движение транспорта. Пропускают только экстренные службы. Кроме того, до особого распоряжения перекрыто движение по трассе в сторону подконтрольной ДНР Горловки. Эта дорога проходит вблизи линии соприкосновения.

Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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ДНР: силовики пытаются окружить подразделения ополчения близ Ясиноватой

"Данный участок дороги связывает Ясиноватую и Горловку. В настоящее время для проезда из Донецка, Макеевки и Ясиноватой в Горловку необходимо использовать объездной путь через Енакиево", — сообщили в минтрансе ДНР.

Сотрудники МЧС вывозят из обстреливаемых районов жителей. За два дня, по данным министерства, из Киевского и Куйбышевского районов Донецка эвакуировано почти 50 человек.

"Среди вывезенных из-под обстрелов есть дети и парализованные. Эвакуация населения, выразившего такое желание, продолжается", — отметили в МЧС ДНР.

Ситуация в Донецке после обстрелов
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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По данным оперативного командования ДНР, украинские силовики обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня "Град".
Дом, пострадавший в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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За последние сутки обстрелам подвергались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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В администрации города сообщили о трех пострадавших в результате обстрелов.
Квартира, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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За минувшие сутки в Донецке были повреждены почти 20 домов.
Местные жители в подвале жилого дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Местные жители в подвале жилого дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Сотрудники МЧС ДНР эвакуируют мирных жителей из наиболее обстреливаемых районов города.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Подача воды в Донецк и часть Макеевки в Донбассе была полностью остановлена из-за повреждения фильтровальной станции в результате боевых действий.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Во время обстрела Киевского района Донецка были ранены оператор российского телеканала Life и журналист Донецкого агентства новостей.
Автомобиль, пострадавший в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Донецкие власти сообщили о повреждении газопровода при обстрелах.
Сотрудники коммунальных служб проводят работы у дома, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Сотрудники коммунальных служб проводят работы у дома, пострадавшего в результате обстрела.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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На севере Донецка из-за обстрелов было ограничено движение транспорта. ГАИ попросило местных жителей воздержаться от поездок в этом направлении до стабилизации ситуации в городе.
Ситуация после обстрелов в Донецке
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Замминистра обороны Украины Игорь Павловский во время общения с журналистами признал, что украинские военные осуществляют в Донбассе наступательные действия, однако он не стал комментировать вопрос о соблюдении минских соглашений.
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Снова на грани гуманитарной катастрофы

По данным минобороны ДНР, только за последние сутки по территории республики было выпущено около 2,2 тысяч мин и снарядов. В зоне обстрелов и объекты жизнеобеспечения — котельные, электроподстанции, фильтровальные станции.

В воскресенье была полностью остановлена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне" между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой. Без воды осталось шесть городов и поселков по обе стороны линии соприкосновения, в том числе Авдеевка, часть Донецка и Ясиноватой. Персонал фильтровальной станции был эвакуирован. В среду из-за обстрелов без воды остался весь Донецк и часть Макеевки — более 500 тысяч человек.

Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Радикалы готовятся заблокировать железнодорожное сообщение с Донбассом
"В 09.47 в результате артиллерийского обстрела с позиций ВСУ обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. По сообщениям от работников станции, в воздухе присутствует запах хлора", — сообщил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

Чтобы не остановились все котельные в Донецке и Макеевке, сотрудники МЧС организовывают подвоз воды к ним. Воду привозят и для жителей районов, оставшихся без водоснабжения.

"На данный момент силами аварийных бригад "Донецкобэнерго" производится ремонт двух высоковольтных линий электропередач мощностью 35 киловольт. После запуска фильтровальной станции, заполнение системы водой займет от 12 до 18 часов", — сообщили в министерстве.

Некоторые районы в Донецке и Макеевке все же остались без отопления. В результате обстрелов уничтожена одна котельная, две — повреждены. Часть остановлены из-за отсутствия электроснабжения.

"За истекшие сутки в результате артобстрелов прифронтовых городов республики зафиксировано свыше 100 поврежденных участков газопроводов в Новоазовске, Донецке, Горловке и Макеевке. Усиленные, работающие круглосуточно аварийные бригады концерна "Донбассгаз" оперативно реагируют на все аварийные выезды и локализуют аварии", — рассказали в компании "Донбассгаз".

Несмотря на продолжающиеся обстрелы, коммунальщики продолжают восстанавливать поврежденные коммуникации, иногда рискуя собственной жизнью.

"Да, сейчас приходиться и под обстрелами работать", — говорит электромонтер ремонтной бригады Игорь. "А что делать, это наша работа, наша земля, у нас здесь семьи", — добавил он.

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