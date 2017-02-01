Донбасс снова на грани гуманитарной катастрофы

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики не прекращаются четвертый день, около 10 мирных жителей погибло, счет раненым идет на десятки. Некоторые города и районы остались без воды, света и газа. Жители стараются сохранять спокойствие, но все чаще вспоминают события двухлетней давности.

В конце прошлой недели ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

Сложная ситуация также в Донецке, Макеевке и Ясиноватой, подконтрольных ДНР. Обстрелы здесь продолжаются и днем, и ночью. В некоторых районах из-за продолжающихся боевых действий нарушено газоснабжение, отсутствуют свет, вода и отопление.

Назад в 2014-й: "тревожные чемоданчики" и звуки войны

"Все снова, как в четырнадцатом", — такую фразу все чаще произносят жители ДНР.

Обстрелы жилых кварталов продолжаются и днем, и ночью. Снаряды прилетают туда, где уже два года не было обстрелов. Даже там, где пока относительно безопасно, не смолкают звуки войны.

"Сидела, книжку читала, когда прилетело, от испуга под кровать аж запрыгнула. Все стекла выбило, но хоть сами целы. А соседку вон убило. Угля вышла набрать во двор, чтобы не замерзнуть", — рассказывает жительница города Макеевка, возле дома которой утром разорвался артиллерийский снаряд.

"Эту "музыку Баха" слушаем постоянно, на улицу уже страшно выйти — и утром, и днем, и ночью прилетает. У нас же вроде считается тыловым город, а прилетает уже несколько дней подряд, тяжелым бьют, из "Градов" стреляют. А куда? По нам, по мирным. Позиций (ополчения — ред.) здесь нет", — говорит еще одна макеевчанка Ирина.

Под огнем артиллерии снова оказались больницы, школы, детские сады, предприятия. Только в Макеевке за последние три дня в результате обстрелов повреждено две больницы, несколько школ, детские сады и шахта. Количество поврежденных домов уже приближается к полусотне.

"Позавчера пятую больницу обстреляли, сегодня утром — горбольницу № 2. Пришлось всех пациентов эвакуировать в убежище. Разрушения получили два корпуса больницы", — рассказали в местной администрации.

Во время массированных обстрелов люди спускаются в убежища, на улицу без особой надобности стараются не выходить.

"Меньше людей стало на улицах. Машин, забитых чемоданами, как в 2014-м, когда все массово выезжали, нет. Магазины работают, люди ходят все равно. Просто уже научились отличать, когда прилеты рядом. Мы пока не собираемся выезжать, а дальше по ситуации посмотрим", — рассказывает житель Донецка Артем.

В центре Донецка продолжается относительно спокойная жизнь. Несмотря на не смолкающую канонаду и разрывы снарядов, которые падают в нескольких километрах отсюда, паники у людей нет. По крайней мере внешне все стараются сохранять спокойствие. Нет и "вымерших" пустынных улиц, как в 2014 году. Работают все магазины, кафе, рестораны, коммунальщики убирают улицы и расчищают дороги, тротуары от снега, ходит общественный транспорт.

"Страшно, конечно. Отвыкли немного от этого. Но ничего, надеемся на лучшее, готовимся к худшему. После нескольких дней, когда дом трусило, что думала развалится, "тревожный чемоданчик" с документами и деньгами приготовила, на всякий случай", — говорит жительница Донецка Светлана.

В состоянии боевой готовности

Несмотря на обстрелы, предприятия, магазины, госучреждения работают. Все экстренные службы переведены на усиленный вариант несения службы. В больницах создаются дополнительные места и резерв медикаментов.

В ряде городов ДНР учебные учреждения переведены на дистанционное обучение "в связи с морозами и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией".

Из-за продолжающихся обстрелов в Киевском районе Донецка ограничено движение транспорта. Пропускают только экстренные службы. Кроме того, до особого распоряжения перекрыто движение по трассе в сторону подконтрольной ДНР Горловки. Эта дорога проходит вблизи линии соприкосновения.

"Данный участок дороги связывает Ясиноватую и Горловку. В настоящее время для проезда из Донецка, Макеевки и Ясиноватой в Горловку необходимо использовать объездной путь через Енакиево", — сообщили в минтрансе ДНР.

Сотрудники МЧС вывозят из обстреливаемых районов жителей. За два дня, по данным министерства, из Киевского и Куйбышевского районов Донецка эвакуировано почти 50 человек.

"Среди вывезенных из-под обстрелов есть дети и парализованные. Эвакуация населения, выразившего такое желание, продолжается", — отметили в МЧС ДНР.

Снова на грани гуманитарной катастрофы

По данным минобороны ДНР, только за последние сутки по территории республики было выпущено около 2,2 тысяч мин и снарядов. В зоне обстрелов и объекты жизнеобеспечения — котельные, электроподстанции, фильтровальные станции.

В воскресенье была полностью остановлена Донецкая фильтровальная станция, расположенная в "серой зоне" между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой. Без воды осталось шесть городов и поселков по обе стороны линии соприкосновения, в том числе Авдеевка, часть Донецка и Ясиноватой. Персонал фильтровальной станции был эвакуирован. В среду из-за обстрелов без воды остался весь Донецк и часть Макеевки — более 500 тысяч человек.

"В 09.47 в результате артиллерийского обстрела с позиций ВСУ обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. По сообщениям от работников станции, в воздухе присутствует запах хлора", — сообщил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

Чтобы не остановились все котельные в Донецке и Макеевке, сотрудники МЧС организовывают подвоз воды к ним. Воду привозят и для жителей районов, оставшихся без водоснабжения.

"На данный момент силами аварийных бригад "Донецкобэнерго" производится ремонт двух высоковольтных линий электропередач мощностью 35 киловольт. После запуска фильтровальной станции, заполнение системы водой займет от 12 до 18 часов", — сообщили в министерстве.

Некоторые районы в Донецке и Макеевке все же остались без отопления. В результате обстрелов уничтожена одна котельная, две — повреждены. Часть остановлены из-за отсутствия электроснабжения.

"За истекшие сутки в результате артобстрелов прифронтовых городов республики зафиксировано свыше 100 поврежденных участков газопроводов в Новоазовске, Донецке, Горловке и Макеевке. Усиленные, работающие круглосуточно аварийные бригады концерна "Донбассгаз" оперативно реагируют на все аварийные выезды и локализуют аварии", — рассказали в компании "Донбассгаз".

Несмотря на продолжающиеся обстрелы, коммунальщики продолжают восстанавливать поврежденные коммуникации, иногда рискуя собственной жизнью.

"Да, сейчас приходиться и под обстрелами работать", — говорит электромонтер ремонтной бригады Игорь. "А что делать, это наша работа, наша земля, у нас здесь семьи", — добавил он.