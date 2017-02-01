МВД Украины рассчитывает на помощь МККК в идентификации погибших в Донбассе

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) поможет в идентификации погибших в зоне боевых действий в Донбассе, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и главы миссии МККК Алана Эшлимана в среду, сообщается на сайте МВД.

"Стороны договорились об активизации сотрудничества. В частности, представители МККК будут оказывать помощь в доставке ДНК-проб из зоны боевых действий в экспертный центр МВД для дальнейшей экспертизы и идентификации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, Эшлиман проинформировал Авакова о том, что МККК отправил в Авдеевку гуманитарную помощь с вещами первой необходимости.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.

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