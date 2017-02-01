Пациент, угрожавший самоубийством в клинике в Стамбуле, не брал заложников

АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Главврач стамбульской клиники "Джеррахпаша" Зекайи Кутлубай опроверг информацию о захвате заложников в этом медицинском учреждении.

Ранее СМИ сообщили о том, что вооруженный пациент психиатрического отделения клиники захватил в заложники людей.

"У нас нет никакого кризиса с заложниками, их никто не захватывал. На приеме врач рекомендовал пациенту, бывшему полицейскому, стационарное лечение, это вызвало у него резкую реакцию, он угрожает совершить суицид. Он вооружен, но рядом с ним сейчас никого нет, и нет угрозы для жизни сотрудников клиники. Его сейчас убеждают не совершать самоубийство", — сказал главврач клиники Зекайи Кутлубай, его цитирует агентство DHA.