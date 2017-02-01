Замглавы миссии ОБСЕ на Украине призвал к прекращению огня на Донбассе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг призвал к прекращению огня на Донбассе.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.

"В Авдеевке минус 20 градусов по Цельсию, 22 тысячи людей без тепла, электричества и воды. Стороны (конфликта) прекратите столкновение", — написал Хуг в twitter миссии ОБСЕ.

Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудил ситуацию в Авдеевке на востоке Украины. Украина ожидает, что Совет Безопасности ООН призовет к немедленному возвращению к режиму прекращения огня на востоке Украины. Проект соответствующего заявления СБ ООН был распространен делегацией страны, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.